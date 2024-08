El govern Illa en el marc federal espanyol i europeu

Europa després de la II guerra mundial va iniciar el camí del que és avui la UE. S’ha basat en dos principis. El primer és l’acord dels partits centrals d’Europa per garantir els serveis públics de l’anomenat estat del benestar. Això ha garantit una àmplia classe mitjana, base de la democràcia als diferents països i a la pròpia UE. El segon ha sigut un acord per convertir el que havia estat uns enfrontaments entre estats basats en els nacionalismes, font de múltiples guerres, en col·laboració mitjançant el diàleg, la negociació i els pactes. Això ha permès que molts europeus hàgim pogut viure una vida sense participar directament en una guerra encara que en territori europeu hàgim vist de prop la dels Balcans i ara la d’Ucraïna. Amb molt esforç s’ha anant creant una estructura que fa que avui els nacionalismes siguin menys forts i el sentiment de pertinença a Europa (sense renunciar a la seva identitat nacional) hagi anat reforçant-se. Avui és habitual trobar persones que diuen que són francesos o alemanys, etc. a Europa i europeus a la resta del món sense sentir-se violentats en cap moment.

A Catalunya Jordi Pujol va presidir uns governs d’arrel democristiana, Maragall, Montilla i ara Illa són governs d’arrel socialdemòcrata. Han seguit les petjades d’un dels acords de creació d’Europa, creant i defensant l’estat del benestar amb més o menys encert. Al mig hem tingut els governs independentistes que no han tingut entre les seves prioritats la preservació i millora de l’estat del benestar. Al nou govern se’l jutjarà, entre altres coses, per la defensa i millora dels serveis públics i la resolució dels problemes afegits com la sequera, les renovables i el millorament de la sostenibilitat com a reptes més importants, per la política útil com li agrada dir a Illa. Aquest govern ha declarat que vol preocupar-se més de la vida de la gent o, com diu Illa, servir als ciutadans.

Però Europa té un segon eix que té a veure amb el foment de la col·laboració entre països enfront de la confrontació i l’odi. I en aquest sentit els governs de Jordi Pujol i no diguem els independentistes no han fet la feina que calia. Tarradellas, en consonància amb Europa, va fer de les bones relacions institucionals i la col·laboració amb les institucions espanyoles, un dels eixos del seu govern. Pujol, en canvi, va començar prohibint la presència de la bandera espanyola a l’acte de la seva primera presa de possessió. Tarradellas ho va considerar un mal presagi com va deixar escrit en una carta al director de La Vanguardia. Pujol va considerar sempre el federalisme que és col·laboració amb lleialtat, com anatema. Va firmar molts acords amb els governs espanyols però sempre ho va fer des d’un nacionalisme excloent. Mai va ser solidari amb les altres CCAA i, tot i dir que «és català qui viu i treballa a Catalunya» mai va considerar com iguals a tots els ciutadans de Catalunya com els anomenava Tarradellas. Una de les bases dels nacionalismes europeus ha sigut l’ús partidista de la història, aquí ens diuen que tenim drets perquè vam perdre una guerra el 1714. Em pregunto quantes guerres han perdut els diferents pobles europeus, això els dona drets a l’actualitat?

Com deia De Gaulle «ser patriota és estimar el teu país, ser nacionalista és odiar a l’altre». Els independentistes han propagat l’odi a Espanya, però han anat més lluny, han portat a l’extrem la divisió dels catalans en bons, els independentistes, i dolents, els altres. Seguint Pujol han menyspreat el federalisme defensat en solitari pels socialistes i aquest és l’estructura que millor s’acosta a l’esperit de col·laboració que ha estat a la base de la construcció europea.

Illa ha defensat obertament el federalisme com a forma de repartició del poder territorial a Espanya. Això implica, per un costat, unir el poble de Catalunya en un projecte engrescador superant la divisió que l’independentisme ha provocat i avançar en el federalisme incipient que suposa l’estat de les autonomies. Cal posar en marxa la comissió de partits catalans aprovada al Parlament i mai implementada, intentar coordinar totes les autonomies per avançar en el federalisme i reformar certes estructures de l’estat, un repte enorme però a l’hora engrescador.

L’acord PSC-ERC és un acord entre el federalisme asimètric del PSC (que té el suport dels dirigents del socialisme espanyol) i l’independentisme d’ERC (matisat pel fet de que prop d’un 20% dels seus votants acceptaria un millorament de l’estat de les autonomies en sentit federal). M’agrada l’acord però no comparteix-ho la sortida del règim comú en el tema de finançament, una idea gens federal resultat de la negociació entre federalistes i independentistes. Penso que la sortida del règim comú té poc futur perquè per fer realitat l’acord necessitarà un pacte que d’una manera o altre haurà d’incloure diferents partits i una majoria de CCAA. Al nou govern li hem de donar un vot de confiança, deixar-lo treballar i esperar que tingui èxit.

