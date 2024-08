M'he enamorat al supermercat

Sembla que ja podem anar desinstal·lant el Tinder (o l’aplicació que sigui) del mòbil. Oblidem-nos dels bars de copes, de les cites a cegues, dels speed datings o de les emboscades organitzades per amics amb ganes d’emparellar-nos. Que ara tot és molt més fàcil, si volem conèixer algú. És igual si la nostra intenció és passar una nit boja o buscar una persona per intentar iniciar una relació més o menys estable. Només cal anar a fer la compra. Al Mercadona, concretament.

Segur que aquests dies heu sentit a parlar de la manera de lligar que, ara mateix, està arrasant: aprofitar l’anada al supermercat per mirar si, a banda dels productes de la llista de la compra, t’emportes alguna altra cosa cap a casa. El funcionament és senzill: heu d’anar al Mercadona entre les set i les vuit del vespre (es veu que els solters fan la compra en aquest marge de temps), passar per la secció de fruiteria, agafar una pinya tropical i posar-la al carro, però del revés (això és bàsic per identificar-vos com a «persona interessada en conèixer algú»). Després, passegeu-vos amunt i avall pel passadís dels vins. Quan veieu una altra persona amb la pinya girada, és el moment: si us agrada, heu de fer xocar el vostre carro amb el seu. El que passi a partir d’ara ja és cosa del destí, tot i que em temo que qualsevol relació iniciada en un súper ha de tenir data de caducitat curta.

Des que ho he sabut, he maleït tenir l’agenda de la setmana tan plena. Ni un dia, ni un de sol, he pogut passar pel Mercadona a l’hora màgica. No per buscar l’amor, si no per riure una estona. Com tantes altres persones ja han fet. Sé d’una parella que ha anat al Mercadona del poble del costat (no fos cas que al del barri es trobessin algun veí) i s’han passejat com si no es coneguessin de res, amb una pinya del revés al carro, per veure si algun dels dos triomfava. Tinc amigues que s’han plantat davant les ampolles de vi com si haguessin d’escollir-ne una per a un sopar molt important, observant què passava al seu voltant. En David m’explica que ell va anar a comprar el dimarts a les set només per comprovar si algú portava una pinya girada al carro. En cap dels tres casos van veure res digne de mencionar, llevat de la gran quantitat de persones que van deduir que estaven fent el mateix que ells: tafanejar.

El ja conegut com a «Tinder Hacendado» em té absolutament abduïda, però voldria fer uns suggeriments als senyors del Mercadona (quina gran campanya de publicitat han ideat!): no seria millor posar al carro una fruita diferent segons les preferències sexuals de cadascú? I no facilitaria les coses establir passadissos per deixar clar què estem buscant? Els que volen relacions estables que es passegin per la zona dels plats cuinats, per exemple; i els que tan sols busquen passar-s’ho bé una estona, per la de vins. I, posats a demanar, que cada vegada que un xoc de carros funcioni, pels altaveus de l’establiment soni Lildami i la seva premonitòria M’he enamorat al supermercat (puja la calor a la secció del congelat. M’he enamorat al supermercat, he trobat l’amor al lloc menys esperat).

