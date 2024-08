Puigdemont: de què ha servit?

El passat 8 d’agost, Carles Puigdemont va aparèixer a Barcelona, va fer un breu discurs i, després, mentre tothom, començant pels Mossos d’Esquadra i continuant pels seus seguidors més devots, esperaven que es dirigís cap al Parlament, l’expresident de la Generalitat va pujar a un cotxe i va enfilar l’AP-7 cap amunt de retorn cap a Waterloo. Què va demostrar? Que a la frontera de la Jonquera no hi ha gairebé mai cap mena de control? Això ja ho saben bé tots els francesos, de diferent tipus, que cada dia la creuen per anar a comprar drogues al Portús, a aprovisionar-se de tàbac i alcohol al Gran Jonquera o a omplir el maleter del cotxe de garrafes de benzina a l’Esclat de Figueres. Passades tres setmanes ja és hora de preguntar-se de què va servir la darrera «jugada mestra» de Puigdemont.

En què ha beneficiat el seu breu retorn? Avui, l’independentisme està encara més desunit i enfrontat, el cos de Mossos d’Esquadra viu els seus moments més baixos pel que fa a prestigi i el PSC, a qui ell mateix sol dibuixar com si fos el diable, acumula gairebé tot el poder institucional a Catalunya. És a dir, per a la causa independentista el seu retorn no ha suposat cap avanç real. Més enllà de demostrar que, efectivament, Carles Puigdemont continua sent l’únic lideratge dins de Junts i l’antic món convergent, l’ANC, el Consell per la República… I també, que no és poca cosa per a Puigdemont, evitar que entre el domini institucional del PSC i les ganes de tornar al peix al cove de molts dels protagonistes del procés, l’apartessin del centre del relat.

Però tornem a la pregunta. De què ha servit? En què ha beneficiat el breu retorn de Carles Puigdemont als catalans que vivim en un país on llogar una habitació a Barcelona, no pas un pis sinó una sola habitació, ja costa més de 500 euros. Un país que necessita saber què fer amb la seva educació, amb les energies renovables o en com ha de digerir els canvis socials que comporta haver passat, en massa pocs anys, de 6 a 8 milions d’habitants.

