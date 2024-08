Comín i Castellà, dos personatges fascinants

La política catalana compta una atapeïda casta de vividors. Alguns són històrics i d’altres s’han incorporat al llinatge durant els fecunds anys del procés. N’hi ha molts de desconeguts. Són aquells que ocupen càrrecs d’assessors, molt ben remunerats, o caps de qualsevol cosa inventada com a assessor de polítiques digitals al territori; assessor de polítiques digitals internacionals; responsable de continguts digitals; oficina per a la reforma horària (no s’ha reformat mai res); assessor en matèria de polítiques comparades; assessor de projectes i estratègies normatives; responsable de la residència del president; o un comissionat per al desplegament de l’autogovern, que entra en contradicció amb «el mandat de l’1 d’octubre». Això sí, el seu inquilí cobra 117.452 euros anuals, que una cosa és el mandat i l’altra la cartera. Ara, veurem, si amb Illa, d’alguns d’aquests càrrecs prescindibles es mantenen o se suprimeixen.

D’entre els vividors més coneguts, han destacat noms com els de Rafael Ribó, Ernest Maragall, Ferran Mascarell, Toni Comín, Joan Josep Nuet o Dante Fachín. Un que ha passat desapercebut perquè el seu àmbit ha estat la política municipal, però que també podríem situar en el podi de grimpaires és Jordi Martí, actual secretari d’estat de Cultura. Entre 1996 i 2014, va ocupar diferents càrrecs a l’Ajuntament de Barcelona, regidor inclòs, amb el PSC, després es va apropar fugaçment a ERC, fins que Ada Colau el va reclutar el 2015 com a gerent de l’Ajuntament i més tard com a regidor. També, han aparegut personatges extravagants i d’estada fugaç a la política com Joan Canadell o el president més inversemblant d’una institució europea, Quim Torra. O aquest noi de casa bona, Ruben Wagensberg (ERC), que ha fingit una baixa mèdica durant un any per poder continuar cobrant quasi cent mil euros anuals del Parlament mentre residia a la idíl·lica Suïssa.

N’hi ha dos que em tenen fascinat des de fa temps per la seva cara de ciment armat, la seva capacitat de supervivència i la d’enganyar a diferents partits: Toni Comín i Antoni Castellà. Són també dos dels més longeus. La gran aportació de Toni Castellà al benestar del país va ser convertir les universitats catalanes en les més cares d’Espanya quan era secretari d’Universitats, apujant les taxes en un 66%. També és meritori no haver-se assabentat del frau dels fons d’ocupació quan era cap de gabinet de la Conselleria de Treball. No va saber mai que milions d’euros anaven a Fundacions vinculades a UDC o a acadèmies de militants del seu partit. També va mostrar els seus profunds valors republicans negant-se a constituir una comissió d’investigació sobre el frau dels fons d’ocupació quan era president d’Unió de Joves. Castellà va obtenir el primer càrrec a la Generalitat l’any 1998 i ja no ha sortit de la vida pública: diputat entre 1999 i 2013 per Unió; entre 2015 i 2017 per JuntsxSí; el 2017 per ERC; i des de 2023 amb Junts per Catalunya.

Ara bé, el gran saltimbanqui de la política catalana, el millor de tots, és Toni Comín. Va ser diputat de Ciutadans pel Canvi dintre les llistes del PSC entre 2003-10. Com que els estatuts d’aquesta formació només permetien repetir dues legislatures, va intentar endebades que el PSC, que li havien pres la mida, el presentés a les seves llistes. Es va acostar a tots els candidats socialistes que lluitaven contra les candidatures oficials. Així, el 2011 va donar suport a Montserrat Tura contra Jordi Hereu i el 2014 a Jordi Martí contra Jaume Collboni. Després de fracassar al PSC i de veure que no tenia cap futur amb els socialistes, l’any 2013 comença un acostament a ERC que li comença a aportar rèdits el 2015 quan surt elegit diputat per acabar essent un dels pitjors consellers de Salut de la història entre 2016 i 2017. Distanciat d’ERC, que també van acabar veient de quin peu calçava, va fer un últim acostament a Junts, ell que sempre havia anat d’esquerres, fins a convertir-se en eurodiputat el 2019. A més de vividor professional, és un polític roí, per exemple comparant l’exili de la Guerra Civil amb la seva vida com un rei a Brussel·les amb un sou, com a eurodiputat, de 10.075 euros mensuals, més altres assignacions per despeses professionals: «Volem convertir la nostra tornada en un homenatge als exiliats del 1939», va dir el passat mes de juny. Per cert, l’any 1939 ningú hauria hagut de marxar a l’exili si no hi hagués hagut gent com el seu avi, Jesús Comín, carlista i tradicionalista, que va participar en totes les conspiracions contra la República. Els franquistes eren els familiars directes d’aquells que ara ens volen alliçonar.

