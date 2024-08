Elon Musk juga al Risk amb nosaltres

Elon Musk va comprar una xarxa social per amplificar el seu discurs. El seu i el dels amics. Entre ells, Donald Trump. Per a algú amb ínfules de dominar el món i d’influir, disposar d’un altaveu com a X és una bicoca. Em pregunto què passaria si, en comptes de permetre que la gent escupi la seva fel, promogués els missatges de concòrdia i bon rotllo. Qui sap si, potser, aconseguiria posar fi a algun que altre conflicte d’envergadura. De moment, res de res. Més aviat, tot al contrari. Davant la immigració massiva, ell aconsella una guerra civil. El govern d’Irlanda anuncia més control i exigir responsabilitats a les xarxes que facilitin la incitació a l’odi i els continguts nocius, i ell proposa defensar legalment qualsevol irlandès afectat per aquesta mesura. Elon Musk juga al Risk amb tots nosaltres.

Odiar i culpar l’extern és molt fàcil. Recordo un pare explicant-me que el seu fill suspenia Matemàtiques perquè la professora dedicava massa temps a un xaval amb dificultats d’aprenentatge. Incapaç d’assumir que el seu fill era un gandul o un inepte per a aquesta assignatura, se sentia millor malparlant contra la inclusió educativa. I, per descomptat, donava exemple a la seva prole perquè fossin igual d’intolerants que ell.

Escoltis l’emissora de ràdio que escoltis, llegeixis el diari que llegeixis o siguis de la xarxa social que siguis, la immigració és a l’aire i alguns (massa) la culpen de tots els nostres mals. L’assassinat de Mateo, el nen d’onze anys, en va ser un exemple. Només conèixer-se el drama, ja n’hi va haver alguns que van culpar els menes i, quan el portaveu de la família va sortir a defensar ponderació i calma, van anar per ell. No, l’assassí va resultar ser ben espanyol. Igual que la persona que va matar les seves exdones i que després es va engegar un tret. També era un espanyolet de bé i, a més, un comissari de la Policia Nacional reconegut i condecorat. O els quatre policies que van clavar una pallissa a un pobre taxista perquè havien perdut un mòbil, que després van trobar dins una de les seves bosses, i van creure que els havia robat el conductor. Aquests quatre energúmens no provenien del Senegal ni havien arribat en cayuco. Eren alemanys. Una nacionalitat a la qual no se li pressuposen maldats innates. Igual que el capità que, presumptament, manejava el iot «La Luna» i que va atropellar una barca, causant la mort d’un jove que pescava calamars. Aquest tampoc provenia de Mauritània, no havia arribat nedant a Espanya, no dormia a portals i no passava el dia deambulant. No, aquest home també va néixer a Alemanya i té diners a dojo. L’odi no és vers el migrant, l’odi és vers la pobresa i la misèria.

Intentar limitar el que es diu a les xarxes és posar portes al camp, ho sé. Més si el negoci és permetre aquest descontrol i fomentar que certes opinions siguin virals. Participar en aquesta guerra i contribuir que alguns magnats engruixin la seva cartera a casa nostra és una elecció personal. És com fumar, beure o consumir drogues. Si beus, no condueixis. Si vols un món millor, dóna-li l’esquena a la porqueria que circula a les xarxes.

