La sempre dinàmica Associació de Veïns del barri Carme-Vista Alegre es queixava aquest estiu de la «lentitud burocràtica» de l’Ajuntament de Girona i ho exemplificava amb una pancarta penjada a la passera de la Font del Rei on s’informava als transeünts que estava tancada des del 2 de desembre del 2020, que encara no tenia data d’obertura després de 4 anys i que al pas alternatiu per la vorera del pont «no hi cabem!».

Trobo que l’Associació té raó però segurament la inacció municipal va molt més enllà d’una simple i burocràtica lentitud. L’Ajuntament s’ha defensat afirmant que «s’està acabant de redactar el projecte». És a dir, si diuen que estan treballant en el projecte, això significa que l’encàrrec es devia fer com a mínim 3 anys després d’haver-se’n detectat els problemes i de tancar l’accés. I si per aquesta pobra passera hi ha tanta desídia i retards què deu estar passant amb la proposta urbanística del pont de l’Areny amb l’ampliació de voreres al carrer del Carme? O resulta que el gran projecte s’ha reconvertit en les obres de manteniment de la xarxa de clavegueram d’aquests darrers dies? O caldrà esperar fins les properes eleccions municipals?

Però la «lentitud» no és només prerrogativa de Carme-Vista Alegre. També afecta d’altres punts de la ciutat. La reforma de la plaça de Catalunya promesa l’han posat al calaix de l’oblit però ara almenys sembla que se’n farà una prova ampliant la zona de vianants fins el 3 de novembre que veurem com acaba. Temps ha, també es va prometre la reforma del carrer de la Creu que ara l’alcalde Salellas vol prioritzar. En aquest cas, però, mitjançant un «procés participatiu» amb els veïns. Solució molt «cupaire» però que en realitat servirà per arxivar la carpeta pendent en no poder recollir previsiblement solucions de consens.

Però n’hi ha més. El passeig Canalejas porta un retard de més de 8 anys!, una «lentitud burocràtica» que és de jutjat de guàrdia perquè, en aquest cas, l’Ajuntament disposava d’un projecte al qual simplement calia introduir-hi alguna modificació puntual suprimint, per exemple, els miradors «romàntics» que s’hi havien dibuixat. Un lustre porta també el compromís de restituir una pèrgola que comuniqui l’estació de Renfe amb el vestíbul de l’AVE. El cost d’aquesta obra s’enfila a gairebé mig milió d’euros i, en aquest cas, la «lentitud» obeeix al fet que no l’ha d’assumir Renfe i/o Adif, sinó que es tracta d’un error del mateix Ajuntament que ara, si s’arriba a fer, l’haurà de pagar amb els diners de tots els contribuents gironins.

De la «comissaria» de Santa Eugènia ja n’hem parlat però en aquest cas la «lentitud» és tan sols pel retard en les obres de construcció i reforma de Can Burrassó o tal vegada obeeix al fet que no hi ha criteris d’ús respecte del seu futur? I de la continuïtat del vial per a vianants que havia de comunicar la Font del Bisbe amb la font d’en Pericot a la Vall de Sant Daniel, què se’n sap? Era el pas següent al magnífic recorregut que ja existeix i fins i tot va aparèixer una partida pressupostària destinada a aquest tema. Son molts els gironins que utilitzen aquest camí ben condicionat i tranquil per a llurs passejades. I doncs? No em consta cap mena de queixa veïnal per no dur-lo a terme, però ja no m’estranya res.

També hi ha una «lentitud burocràtica» (o no?) en algunes de les carpetes obertes que son objecte de raonades queixes veïnals. Una d’elles és, lògicament, la construcció d’un edifici d’oficines de la Diputació en una zona verda de Montilivi cedida per l’Ajuntament mitjançant permuta. Inicialment es va dir que era una qüestió «tècnica» i, per tant, segons el nou govern municipal era fàcil de resoldre-ho «políticament». Doncs es veu que no, i els veïns tindran ciment com també el tindran els de Domeny i, qui ho sap, els de Can Gibert del Pla.

Lentitud burocràtica? Potser sí que n’hi ha perquè a l’Ajuntament de Girona li costa donar respostes i no sol aplicar allò del «silenci administratiu és positiu». Segur, però, que al darrera no hi ha res més?

Subscriu-te per seguir llegint