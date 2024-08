Per la Marededeu d’agost, a les set ja és fosc. Els dies s’escurcen. És clar que hem de tenir en compte que quan el refrany diu les set, cal que li sumem un parell d’hores per anar amb el Sol. Jo sempre m’hi faig un embolic i no sé mai si anem una o dues hores endavant o endarrere. Fins i tot quan s’ha de canviar l’hora, espero que els rellotges automàtics em diguin l’hora nova i encara trigo dies en canviar la del rellotge del cotxe; generalment espero que ho faci el meu fill.

Reconec que una bona manera d’orientar-se amb això de l’hora és recordar aquella gran cançó d’en Raimon que diu: A l’estiu quan són les nou, son les set hores de sol, aquí, per ara. Però, us asseguro que se’m ben refot del canvi d’hora. No m’afecta gens i em sento una mica estrany amb els clams dels que se’n queixen o en discuteixen les bondats o les maldats. Jo m’adapto i no me’n sento. Com a molt em sorprèn l’endemà del canvi que es faci fosc una mica més aviat.(...O, més tard?). I no deixa de ser simpàtic que l’hora de dormir que ens roben a la primavera ens la tornin per a allargar una nit de Fires de Girona. Ja em sap greu pels que ho patiu i us en queixeu.

També n’hi ha que diuen que els deprimeix que el dia minvi. A l’hivern quan són les nou, són les vuit hores de sol, aquí, per ara. Posats a dir, n’hi ha que sempre es queixen. Es queixen quan canvien l’hora, a l’estiu per la calor, a l’hivern perquè fa fred... Per Nadal es queixen del consumisme i per Sant Joan, es queien dels petards. Tan bonic com em sembla que el decurs de l’any sigui tan canviant i que no hi hagi una setmana igual a l’altra. Ben mirat, també és agradable arribar a casa de fosc i sentir els primers freds, o veure com les botigues donen claror als carrers. No ens n’adonarem i passada la Diada, i ja tindrem aquí les Fires i, just després del darrer petard a la Devesa, sentirem el primer anunci de torrons i de loteria de Nadal. Com passa el temps! I després de Nadal, el Carnaval, i Pasqua i sant Jordi i altre cop sant Joan, la nit més curta. Uf! Un té la sensació que, com més grans ens fem, el temps s’accelera d’una manera uniformement accelerada. L’Anna Estartús ho ha explicat millor que ningú en el seu article d’aquesta setmana passada que ha publicat aquest diari. Si no el vàreu llegir, recupereu-lo, es titula «Vull posar una reclamació». Setembre truca a la porta i durarà un instant. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.

