La campana de Llafranc

La campana Rosa, donació de Pere Plana Reixach com a mostra d’estima per Llafranc. / Pere Plana Roger

A finals dels anys 60, la cúria vaticana es va despenjar amb un seguit de canvis en el calendari santoral. Les raons a vegades eren justificades per coincidències no desitjades però també capritxoses i poc transparents. Això va provocar un trasbals a les persones afectades, famílies o amics acostumats a celebrar-ho aquell dia. També a les festes majors, tot canviant la rutina del poble. A Llafranc, que és el poble on estiuejo ( la primera part de la meva infància i ja després des dels anys vuitanta del segle passat) la festivitat de Santa Rosa es traslladava del 30 al 23 d’agost pels efectes postconciliars esmentats. Afortunadament, la distància era només d’una setmana i finalment les modestes, però tradicionals celebracions abracen salomònicament les dues dates. Tema resolt amb eficàcia.

Aquests darrers dies per les festes de Santa Rosa han repicat més sovint les campanes de Llafranc. No són invasives i passen desapercebudes. De fet, avisen de la missa i a vegades no saps perquè sobtadament sonen. Potser per la visita d’algun curiós al campanar- degudament autoritzada- com fou el meu cas divendres passat quan donada l’oportunitat vaig fer un mínim toc de salutació a vilatans i estiuejants. A alguns pobles la gent que hi passa vacances es revolta pels tocs nocturns. Els indígenes hi estan acostumats. Hi ha automatismes. Durant el dia les escolten només quan els cal alertar-se que van tard. A la nit ni els quarts ni les mitges ni les hores pertorben el seu son. Diferent és el cas dels forasters. A Mont-ras el desaparegut arquitecte Bofill es queixava públicament de la recuperació del toc de les set del matí i a la mateixa catedral de Girona un conflicte amb un hotel ens va deixar dos mesos sense la seva centenària musicalitat davant la indignació general.

Les campanes tenen nom. I la de Llafranc es diu Rosa com no podria ser d’altra manera. I té la seva història. Com diu una placa que figura des d’aquest estiu a l’interior de l’església, la campana fou instal·lada el 6 de maig de 1959 i va ser donació de Pere Plana Reixach com a mostra d’estima per Llafranc. Amb aquest motiu els seus nets convocaven aquest estiu tota la nombrosa família per celebrar els 65 anys de la campana Rosa, la visitaven, evidentment la tocaven una mica, se celebrava una missa i acabaven amb un àpat com ha de ser. I en el record la figura patriarcal de Josep Plana Reixach nascut a Mieres el 1896. Home emprenedor que va lluitar contra les dificultats, refent-se amb molt esforç de les desfetes econòmiques arran de la Guerra Civil i assolint amb el temps una respectada posició com a agent immobiliari a Girona i comarques. També amb la desgràcia de perdre molt jove la seva dona, Maria Pascual Simón amb tres fills petits Esteve, Josep i Assumpció.

Tots tres van tirar endavant, també amb l’ajuda de la segona dona del senyor Plana, Teresa Frigolé Comas, van formar famílies avui ja multiplicades, distribuïdes arreu del món i prou conegudes a la ciutat de Girona. Sobreviuen les vídues dels dos fills, Josefa i Neus, aquesta darrera fidel seguidora d’aquests articles que em comenta personalment els diumenges d’estiu. Fa pocs anys va morir la darrera filla, Assumpció, que estava casada amb el pediatre doctor Campistol de qui es diu que va atendre més de 60.000 nens de Girona al llarg de la seva vida. Poc temps abans de morir Pere Plana Reixach va fer la donació de la campana perquè a Llafranc ell i la seva família hi havien passat els millors moments de la seva vida.

Les fotos del Llafranc antic, com les del principi del segle XX, quan era una platja habitada fonamentalment per pescadors ofereixen, dalt d’un turó, la figura solitària de l’església. La campana Rosa, de 250 quilos i obra de la foneria Barberí d’Olot, amb quatre segles d’existència hi ha repicat des de 1960. La campana ha estat present en els grans canvis produïts quan el senzill turisme familiar passava a ser massiu. O de com el 1970 un port esportiu trencava l’harmonia de la badia. O també quan als seixanta la «gauche divine» barcelonina i el glamur internacional sovintejaven l’Hotel Llafranc del «gitano» Manel Bisbe o el Chez Tomàs de Tomàs Cervera, revoltant el poble. Però Llafranc continua essent el mateix lloc senzill, amable i acollidor. En el meu cas el pal de paller familiar i on badar mentre contemplo la badia amb un cigar havà i un whisky m’aproxima a la màxima felicitat. I on la campana sempre té la darrera paraula.

