Lluc Salellas, l’alcalde de la ciutat de Girona, sembla més interessat en demostracions simbòliques que a abordar els temes urgents de la ciutat. Calçat amb les seves espardenyes i armat d’un discurs retòric, Salellas s’ha convertit en un defensor de gestos que, encara que ressonants, fins al present han quedat en la superficialitat i el simbòlic.

El darrer gest va ser notícia aquesta mateixa setmana. Salellas i el seu equip s’han embarcat en una croada contra els darrers vestigis del franquisme, unes diminutes plaques de l’antic Instituto Nacional de la Vivienda que encara sobreviuen en alguns edificis gironins. És molt probable que a la comunitat que controla aquests pisos la mesura li importi molt poc, si no ja l’haguessin tret ells mateixos.

El singular és com s’anuncia, com si Salellas hagués acabat amb el franquisme. El resultat: sobreestimar al votant i no saber llegir els temps que corren. Del temps en què un president de la Generalitat penjava una bandera pels «presos polítics» als nostres dies, hi ha un abisme.

A poc més d’un any d’assumir la gestió, un repàs breu per les notícies que el van tenir com a protagonista el recordaria com: Salellas, l’alcalde que va abraçar el simbolisme.

Encara en el record de molts ciutadans perdura el dia en què l’alcalde va prohibir la pantalla gegant per a veure la final de l’Eurocopa entre Espanya i Anglaterra. Mentre que a Girona tothom la va veure, Salellas va decidir que no corresponia aquesta celebració col·lectiva. «Mentre jo sigui alcalde, només hi haurà pantalles per a les seleccions catalanes», va dir. Frase carregada de simbolisme on va deixar clar que, per a ell, la seva catalanitat és una trinxera on decideix qui pertany i qui queda fora. Un altre gest simbòlic: en una mena d’intrepidesa patriòtica, va treure disset places d’aparcament a la Guardia Civil.

Potser la crisi més important de la ciutat va tenir el barri Font de la Pólvora com a protagonista després d’un tiroteig sagnant. Aleshores Salellas va instar el ministre de l’Interior de l’«estat espanyol» a donar explicacions. L’acusació va ser que aquest havia permès que una metralladora travessés les fronteres.

És possible que, sol en el seu despatx, l’alcalde cregui que està escrivint un capítol crucial en la història de Girona. Als carrers, on la vida segueix el seu curs, molts es pregunten quan Lluc Salellas deixarà de costat els gestos i començarà a governar de debò. Amb gran part d’un mandat per davant, Salellas encara és a temps d’un bany de pragmatisme.

