De la Selva a la Selva

Em pensava que el DOMUND era cosa del passat. He pogut comprovar que no. Cada any, al mes d’octubre, se celebra al Dia Mundial de les Missions. En la meva infància, el que es recaptava en les misses d’aquella diada, sumat que nens i nenes disfressats de xinesos, negritos, indis, etc. recaptaven pel carrer, es destinava a les missions: als viatges i al manteniment dels sacerdots que anaven a «convertir» pagans, especialment a l’Àfrica. Una part, també, servia per millorar les condicions de vida dels nadius, però l’objectiu fonamental era convertir-los(?)al cristianisme.

Les coses han canviat. La davallada de vocacions ha fet que amb prou feines es puguin cobrir les necessitats de les parròquies locals. El flux s’ha invertit i ara són els països del tercer món els qui «exporten» religioses i sacerdots a occident.

Molta gent (creient o no) ja no mira l’Àfrica com un lloc ple d’ànimes per salvar, sinó com un continent on la pobresa, les malalties i una migrada esperança de vida flagel·len la població. Per això han sorgit moviments d’ajuda arreu del món. Com dos que tenen origen i seu a La Selva

L’ONG d’Arbúcies Associació per al desenvolupament de Batandicori treballa al Senegal, a la zona de Casamance. Des que un grup d’amics hi va viatjar el 2010 acompanyant un migrant del poble, trasbalsats per la pobresa extrema que van trobar, no han deixat d’aportar-hi recursos humans i materials. Han obert pous (vint-i-dos) i construït tres escoles. I acaben de posar en marxa un institut per alumnes de 12 a 16 anys. L’aigua com a font de vida i el coneixement com a font d’esperança. L’esperança que algun dels joves estudiants un dia pugui revertir les dinàmiques autoritàries i la corrupció enquistades en tants governs africans.

A Blanes, l’Associació per al desenvolupament agrícola de Kuwonku fa també 15 anys que treballa en aquesta zona de Gàmbia. La Roser i en Pere, una parella de jubilats blanencs hi van anar també de vacances i ja no van poder obviar el que van veure. Pobresa i malbaratament de recursos naturals. Les seves primeres intervencions van ser en l’àmbit de l’agricultura, endegant projectes agrícoles. Ben aviat, però, amb voluntaris i l’equip que van configurar van construir pous d’aigua i molins, van millorar l’atenció sanitària i van reformar i posar a punt l’escola. Aquests darrers mesos s’està construint un nou edifici per albergar el professorat. Un professorat que s’ha duplicat i que fins ara s’allotjava en cases particulars.

Com els esmentats selvatans són molts els qui treballen perquè la gent pugui viure als seus països, perquè no hagin d’emigrar. Són molts, però, els qui dia rere dia segueixen fugint, marxant cap a països desenvolupats. Tots coneixeu les condicions, les penalitats (i la mortalitat!) que això comporta. Tots intuïm que sense tants governants corruptes ni tantes empreses occidentals explotant gasivament les riqueses naturals d’aquests països, el «problema» de la migració seria menys punyent. I tots tenim, és clar, la nostra percepció de com governs i partits polítics afronten, segons la seva ideologia, la situació: incidint en la millora de les condicions en els llocs d’origen i subscrivint convenis de treball temporal o advocant pel reforç policial, les expulsions rigoroses i el tancament de fronteres.

Subscriu-te per seguir llegint