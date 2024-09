El rival més perillós

A banda dels dinou equips de la lliga que el Girona FC es trobarà al damunt del terreny de joc al llarg de la competició, els de Míchel tenen un altre rival, possiblement més perillós que qualsevol altre conjunt, i que és el mateix Girona FC.

No ha fet altra cosa que començar la temporada i les comparances amb el joc de l’any passat i el que s’ha fet en aquests primers compromisos, ja han estat constants. De la mateixa manera que ha estat habitual sentir com es comparen segons quins jugadors, amb els que hi havia la temporada passada i a qui teòricament han de substituir. I és que l’ombra de l’equip que va quedar tercer a la lliga aconseguint la classificació per la Champions és i pot ser molt allargada, si les coses no van extremadament bé, que és com van anar la temporada anterior.

La millor mostra que això ha estat així en aquestes primeres setmanes de lliga és que el mateix Míchel ja s’ha posat seriós un parell de cops, assegurant que no li agradava el rum-rum que s’estava creant o mostrant-se en desacord quan se l’ha interpel·lat sobre el joc de l’equip, fins i tot en el darrer compromís a casa contra Osasuna, saldat amb un clar 4-0.

Míchel no vol comparances amb l’any passat, ni tampoc entre jugadors dels dos exercicis, sabedor que en el món del futbol cada jugador té les seves característiques i que cada campanya és diferent de totes les altres.

Però molt ens podem témer que si els resultats no són com a mínim notables, des de totes bandes se li recordi, com diu el tòpic, que els temps passats -i recents- sempre van ser millors.

Per tant, en això hi podem passar una part ben bona de la temporada. Insisteixo, si entre Lliga, Copa i Champions la parròquia gironina no té prou alegries per aparcar el passat. Vaja, que el Girona FC ara mateix sembla el màxim rival del mateix Girona FC. I és que el futbol té aquestes coses i converteix aquest esport en poc menys que sensacional. Quina feinada tindrà enguany Míchel.

