Noms poètics

No em negareu que els noms Tramuntana, Gavina, Creus, Empordà, Mediterrani, Vent català... són bonics, nostrats i entranyables. Pena que són per a batejar a projectes de parcs eòlics marins flotants que es volen instal·lar al bell mig del golf de Roses, a una zona de molt alt valor ecològic i paisatgístic. I al ritme que anem de posar nous projectes damunt de la taula ignoro que s’esgotarà primer, si les iniciatives dels promotors o els mots poètics.

Això no obstant, agosarat com soc proposo algunes idees: Baldriga (el nom de l’ocell protegit que a les Balears ha servit per qualificar a una zona potencial com no apta i que aquí, unes milles més enllà, no ha estat cap impediment) o potser Lluç (en homenatge a l’espècie que fins ara té un vedat, però amenaçat perquè li posaran aerogeneradors al damunt) o fins i tot Bòrees (en honor al déu grec del vent del nord que sembla que s’està apagant i que cada cop cal anar a buscar-lo més amunt si ens fixem en la darrera proposta, recentment plantejada per Repsol Renovables).

Però la meva feina no és la de batejar sinó la d’analitzar la congruència d’aquest procés que estem vivint fa ja diversos anys. En primer lloc, la situació actual és que el Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim és aprovat (malgrat que hi ha recursos pendents al Tribunal Suprem) dictamina que la zona del golf de Roses és apta pel desenvolupament de l’eòlica marina flotant, en funció de criteris almenys discutibles, aplicats de diferent manera a la resta de zones. Però el procés (sí, aquest també) està aturat, ja que l’Estat (propietari del terreny) no pot adjudicar manu militari qui pot tirar endavant el seu projecte. Cal una subhasta perquè tots els promotors tinguin les mateixes oportunitats... i aquí han ensopegat amb un roc molt dur.

Ningú del Ministeri, fins ara, ha tingut el valor d’aprovar les regles de joc de la subhasta (que ha de basar-se en una barreja de criteris econòmics, tècnics i mediambientals). El fet que els veïns francesos si ho han fet, però a un preu que no convenç la patronal eòlica espanyola, crec que no ha ajudat com tampoc ho farà que la ministra del ram sembla que sigui una futura comissària, el que significa canvis polítics. Tot això suma un important retard (de més d’un any al calendari anunciat) i la pèrdua de temps (poc justificada) no ajuda als promotors. Mentre s’encareix el diner, també els materials necessaris per a construir uns aerogeneradors cada vegada més gegantins i fins i tot els compromisos dels subministradors que tanquen operacions en altres llocs.

En aquest context sovint penso que la probabilitat que finalment el projecte del golf de Roses s’aturi serà més per raons eco-nòmiques que eco-lògiques. Però ja m’està bé: si no és el seny i el compromís amb la biodiversitat la causa de tot plegat sinó les lleis del capitalisme (que semblen més contundents), el resultat serà el que esperem tots els que pensem que les renovables són absolutament imprescindibles (i més coses també) però no a qualsevol lloc i no importa com.

Tornem ara al procés d’anar posant projectes damunt de la taula. Si tot està aturat, per què apareixen noves iniciatives? Ben senzill d’explicar: els projectes necessitaran una tramitació d’avaluació de l’impacte ambiental i administrativament ningú els pot prohibir fer un primer pas, que és l’anomenat «consultes prèvies» i que és voluntari. Consisteix a dir-li a l’Administració amb competències (aquí la Generalitat no pinta res): «miri, vull fer això, he fet un primer estudi i, si us plau, em vol dir si li sembla bé i que més he d’estudiar quan faci l’informe definitiu?». Llavors l’Administració s’ho pensa molts mesos i respon amb l’anomenat «documento de alcance» (56 pàgines atapeïdes en el cas del primer promotor al LEBA1) que són els deures que ha de fer qui pretengui realitzar el perceptiu estudi d’impacte ambiental. El normal és que cap empresa avanci més tot esperant ser l’adjudicatari de la subhasta i no gastar diners en va.

Ara bé, si l’emplaçament és el mateix, si els projectes són semblants (més o menys aerogeneradors, més o menys potents), si la cartografia bentònica és sempre la mateixa, si els espais naturals protegits no es mouen de lloc, si la batimetria no canvia i si els impactes suposats coincideixen en tots els casos, la pregunta és: quin sentit té que cada promotor faci un document suposadament diferent que ve a dir el mateix? (malgrat que alguns han fet economia d’escala). I encara quin sentit té que la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental hagi d’elaborar set respostes de «documento de alcance» quan és evident que en tots els casos imposarà estudiar almenys dotze mesos d’avifauna, per posar només un exemple? No cal suposar que a uns els dirà una cosa i a altres, diferent si la parcel·la és la mateixa i els projectes són equivalents. I fins i tot les al·legacions que es presentaran al document inicial per part dels científics i organitzacions compromeses seran sempre les mateixes.

Per quins set ous una pèrdua de temps i de diners, que només serveix per posar més nerviós al territori? El desenvolupament de l’eòlica marina només avançarà quan es pugui celebrar una subhasta per adjudicació de la parcel·la. Tota la resta són focs d’encenalls, per més projectes que es posin damunt de la taula amb noms bonics i per més PLEMCATs que vulguin fer.

Subscriu-te per seguir llegint