Un consell a les catambaixades

El meu consell a les ambaixades catalanes és que a partir d’ara no facin cap gestió útil, cap acte profitós, ni tan sols es moguin, és a dir, continuïn com sempre, a veure si, passant inadvertides, Presidentilla no s’adona que existeixen i poden viure uns anys més de la moma. S’explica que un periodista va aconseguir que un gran diari espanyol li pagués la corresponsalia a Austràlia, i s’hi va tirar anys sense escriure una línia, bé perquè a Austràlia no passava res, bé perquè, encara que passés, a ningú interessava. El paio cobrava cada mes, oculta la seva nòmina entre les moltes que pagava el diari. Van arribar els JJOO de Sidney i el mut corresponsal va tenir la infeliç idea d’enviar una crònica, l’ocasió bé valia trencar amb anys de mandra, i en rebre-la, al diari es van adonar que feia anys que abonaven un sou a algú que ni sabien que existia. Van deixar de pagar. Se li va acabar la bicoca per haver treballat una mica. Prenguin-ne nota les ambaixades catalanes si volen continuar vivint a costa nostra: segueixin sense treballar, el treball no porta res de bo.

No es moguin, no enviïn informes, no celebrin l’11-S, no sol·licitin una nova senyera perquè la vella està descolorida. Si envien ni que sigui un email de felicitació a Presidentilla pel seu càrrec, haurà cavat la seva tomba.

- Qui són aquests que em feliciten des d’Accra, que no sé ni on cau?

- Ni idea, president. Ho comprovaré.

Serà el principi de la fi. Presidentilla no tancarà les ambaixades -són un bon invent per a endollar amics-, però en reemplaçarà el cos diplomàtic, tot i que el català es diu cos asimptomàtic, perquè no es nota. El personal serà substituït per d’altre més d’acord amb els nous temps, és a dir, amb el carnet del partit que correspongui.

No els costarà dissimular, mai no han fet més que cobrar, però que no creguin -com el corresponsal austral- que ha arribat el moment de treballar una mica, això en delataria l’existència. Continuïn com fins ara i potser Presidentilla no s’adoni que tenim gent que viu dels nostres impostos a 72 països, fins i tot a Maputo, Singapur i Bogotà.

