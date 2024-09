Un salt necessari per potenciar l’enoturisme

Catalunya pot ser una potència enoturísticament parlant. De fet, és una potència enogastronòmica i així ho testifica el fet que l’any que ve, el 2025, Catalunya serà la regió mundial de la gastronomia. Una fita històrica. Aquesta posició també està avalada per les reconegudes estrelles Michelin que tenim escampades per tot el territori català i per tenir habitualment el millor restaurant del món. El Bulli en aquest sentit va significar un abans i un després.

Però si ens hi fixem, tota aquest potència i reconeixement enogastronòmic s’ha basat en l’èxit de projectes personals, d’empreses, restaurants, cellers, que amb la seva tasca han portat el nom de la gastronomia catalana al món.

Això té molta lògica quan parlem d’aquests circuits, del món de les guies i els rànquings, però té poc sentit quan parlem de turisme i del potencial enogastronòmic d’una regió. Hem seguit aquesta lògica al posar en valor marques concretes, en estirar dels cellers, elaboradors o restaurants d’èxit i hem deixat de banda el territori, el valor col·lectiu. A diferència del que fan les regions més potents del món en aquest àmbit. Això es veu molt clar quan parlem d’enoturisme. Certament, en l’enoturisme, més enllà dels cellers, hi ha les denominacions d’origen que tenen un paper important en el creixement de l’enoturisme, així com les administracions com, en el nostre cas la Diputació de Girona, que ha fet una aposta forta per l’enoturisme a través del Patronat de Turisme. Però si ens hi parem a pensar, hem conceptualitzat l’enoturisme una mica en base a les DO però sobretot, en base a les empreses, als cellers. Segurament, perquè històricament han estat grans marques les que han tirat del sector: Torres, Codorniu, Freixenet, etc.

Això no és així a la resta de grans regions vinícoles o gastronòmiques. Tenen grans marques bandera, però es fa especial èmfasi en la regió, en la tradició, en les varietats, en els productes autòctons. Ho podem veure al Piemont, a la Champagne o a Armagnac. El que és important en les grans regions vinícoles no són només les marques sinó la regió, la zona concreta on s’elabora d’aquella manera aquell producte concret. Es dona molta importància als pobles amb tradició en l’elaboració de vi, els «terroir» i les varietats. I són centrals en el nostre enoturisme.

En la nostra manera que tenim de fer i comunicar l’enoturisme, els projectes personals i familiars són preponderants respecte als col·lectius o la història local. Estem més centrats en projectes d’èxit que queden descontextualitzats sense un desplegament comunicatiu de l’entorn, de la zona, de la història elaboradora.

I sinó, feu una prova. Molts del que heu fet enoturisme, segur que coneixeu la història de tal o qual celler i sabeu qui hi ha darrera de cert projecte i fins i tot sabeu que el fa diferent. Però molt pocs sabreu el tipus de vi, les varietats, els terrenys i la història vinícola de zones com l’Albera o el vi de pagès de Calonge. O de municipis com Cantallops o Colera.

És evident que s’intenta potenciar les destinacions de les principals denominacions d’origen del país com pot ser el Priorat, però difícilment es dona a conèixer la diferència entre els vins de Porrera i Poboleda. Això, en les grans destinacions vitivinícoles no passa.

Potser és l’hora de fer aquest salt. De deixar de centrar tota la comunicació enoturística en la destinació i les empreses i començar a potenciar, com ho fan les altres grans regions, també les característiques i la diversitat dins d’una mateixa zona. Potser és hora d’anar una mica més enllà. I treure tot el potencial d’una tradició enogastronòmica molt important. Més que un problema, la diversitat interna de les diferents zones elaboradores és un potencial enoturístic a explotar i amb molt de camí a córrer. Òbviament, els cellers, les banderes de cada zona han de continuar tenint el seu rol, però no poden tenir-ne gairebé l’exclusiva. Cal donar a conèixer molt més el pòsit compartit d’una tradició enogastronòmica molt important i les diferències que hi ha a nivell local o regional. No només a nivell particular.

Apostar per aquest enfocament acabarà beneficiant als cellers i empreses del sector per què al contextualitzar, els projectes guanyen valor.

Tard o d’hora s’acabarà fent i llavors ens preguntarem com és que hem tardat tant a fer-ho. França o Itàlia fa anys que ens ho ensenyen.

I un altre hàndicap que hem de superar per fer el salt que l’enoturisme català necessita és Barcelona. En aquest cas, va més enllà dels vins i podríem parlar de l’oli i de tots els productes agraris del país. Amb aquesta obsessió centrada en les empreses, més o menys s’ha aconseguit que hi hagi vins catalans als restaurants de la capital del país. Però, els visitants que venen a Barcelona saben quins són els vins catalans? Saben quins productes de qualitat es fan a Catalunya? Tenen llocs on comprar-los on s’expliquin? Això és impensable en les capitals de zones productores com Catalunya i aquí, si que hi ha molta feina a fer. Superar l’obsessió per què tot passi pels restaurants i explicar directament el potencial enogastronòmic als turistes directament. Ens hi posem?

