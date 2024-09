Una tardor frenètica

Si no hi ha cap sorpresa, s’enceta un període sense eleccions a la vista, malgrat que el PP s’entossudeixi en demanar cada setmana la dimissió de Pedro Sánchez. Han radicalitzat posicions els seus dirigents i recentment anunciaren que no pactaran cap qüestió amb el govern, tot esperant que algun dels socis d’investidura -apunten cap a Puigdemont- impossibiliti l’aprovació dels pressupostos.

En aquesta tardor frenètica, ara s’hi ha afegit el PSOE. El president del govern ha tornat a sorprendre la seva gent, tot anunciant el 41è congrés federal per al proper mes de novembre. Sánchez és conscient dels dèficits territorials que pateix en comunitats de pes electoral com Andalusia o la Comunitat de Madrid. Sap que alguns barons no veuen clar el pacte sobre finançament amb ERC i vol apostar per una renovació important de caps de llista de cara a les autonòmiques.

Si gràcies a Catalunya pogué salvar els mobles contra tot pronòstic en les darreres eleccions generals, és conscient que necessita molts més escons que els actuals 121, atès que la davallada de Sumar no sembla tenir fre i aquesta situació s’agreujà amb la marxa de les noies de Podemos del grup parlamentari.

A Catalunya les dues formacions independentistes celebraran congressos extraordinaris. D’ERC se’n parla molt i més quan ja s’han anunciat dues candidatures, per tal de dirigir el partit. Si de primer Oriol Junqueras va fer el pas en voler repetir en el càrrec, ara una colla de dirigents s’han unit per tal de presentar una candidatura coral. Les properes setmanes seran complicades per als republicans i poden reobrir-se velles ferides que semblaven del tot superades.

Però Junqueras no representa renovació ni aire fresc. Per molt que pugui gaudir del vot d’un grapat d’afiliats, no és conscient que des d’un punt de vista electoral la seva imatge està totalment amortitzada. Podia haver pilotat una transició en favor d’un futur millor, però el seu personalisme l’ha traït.

El grup opositor està obligat a presentar noms per a la presidència i la secretaria general, a part dels altres càrrecs. Algunes veus parlen de Teresa Jordà, però l’exalcaldessa de Ripoll i actual portaveu a Madrid tampoc és una cara nova. Porta ja anys i panys en càrrecs públics i està tan caducada com l’Oriol Junqueras.

Seria bo que sorgís una candidatura de base per a aquesta nova etapa, per la qual cosa alguns alcaldes o regidors haurien de fer el pas. Podrien aportar una nova manera de fer, molt més transparent i allunyada d’escàndols com els de la família Maragall, el ninot del secretari general penjat en un pont de carretera... tot evitant enfrontaments personals que fins fa poc semblaven molt ben dissimulats. Han de ser conscients que els esperen uns anys durs, però gaudeixen d’una forta presència territorial. I a més a més hauran d’administrar els seus set vots a les corts espanyoles i la possibilitat d’entrar a formar part del govern tant a l’Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat.

El seu màxim contrincant en el sector independentista també ha anunciat un congrés a Calella per al proper mes d’octubre. Ara tenen la possibilitat d’articular un partit polític amb una base programàtica. Fins a les darreres eleccions no han passat de ser una plataforma d’en Carles Puigdemont. Llevat de les aspiracions legítimes de l’expresident que es centren en la llei de l’amnistia, no se sap què pensa Junts dels grans reptes que avui té plantejats Catalunya. I no cal dir que al Parlament es necessita una oposició valenta i amb idees que puguin millorar la vida de la ciutadania.

Caldrà veure quina serà la propera sorpresa d’en Puigdemont, perquè cada dos per tres canvia d’opinió. Hom té la impressió que el nou líder electoral serà Josep Rull que aprofita el seu càrrec institucional per a ser present a qualsevol festa major o aplec de qualsevol comarca. Però té un hàndicap, atès que la seva presidència no li permet fer oposició al govern.

Catalunya necessita partits forts. I en aquest sentit el PSC també haurà de donar resposta a les expectatives creades al seu entorn i reforçar-se internament, després de la fuga d’una munió de càrrecs municipals a la Generalitat. Els socialistes, Junts i ERC són tres partits imprescindibles per al futur d’una Catalunya plural que es pot veure amenaçada per l’ascens de l’extrema dreta.

