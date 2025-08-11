Opinió
Tots amb el cul moll
En algun moment dels vuitanta, el que semblava una moda transitòria ens va fer perdre el nord completament. A veure: els boomers de gènere masculí sempre havíem anat a la platja amb els banyadors que les àvies en deien ‘els meibes’, en homenatge a la marca terrassenca fundada el 1940 que es va apoderar del mercat i que, paradoxalment, avui, adquirida per l’empresa que gestiona la marca Johan Cruyff, fabrica de tot menys banyadors.
Els ‘meibes’, i més endavant els Speedo i els Arena, ens van començar a semblar antics i, de cop, a la platja -i a la piscina, si no era per nedar- es van imposar els banyadors de pantalonet amb estampats vistosos, esdevinguts un distintiu generacional i de classe. Paradoxalment, el banyador gros hauria estat considerat per la generació anterior una ridiculesa del segle XIX, però les coses de la moda van així: un pèndol sense lògica.
O sigui que, mentre les dones s’havien anat guanyant el dret a reduir cada cop més l’extensió del biquini i havien convertit el topless en una expressió d’alliberament de l’opressió patriarcal, els homes anàvem sumant centímetres de tela i portàvem peces cada cop més grosses que aviat van arribar fins als genolls. En pocs anys, havíem passat d’una peça lleugera i fàcil d’eixugar a un drap immens embolicat als malucs. Portar molta roba era tan imperatiu per estar al dia que, quan van començar a arribar els primers turistes de l’Est, els seus petits banyadors de lycra eren motiu de burla.
El clímax del tèxtil va arribar poc després, quan els joves amb ínfules d’estrella del hip-hop van decidir que era de gamberrot guai portar banyadors enormes i, a sota, uns calçotets per lluir-ne la marca. Pobrets.
Semblava que l’aparició de banyadors bòxer cenyits, més petits i lleugers, podia capgirar la tendència, però no: la majoria d’homes de totes les edats arrosseguen dos metres de tela que impedeixen fer quatre braçades en condicions i que obliguen a portar el cul i els ous molls durant hores. I, de propina, les noies, per una barreja de por de les xarxes socials i de regressió cultural i ideològica, s’han tornat a posar la part de dalt del biquini.
És possible que la imatge dels senyors a la platja amb mig cos embolicat el 2025 faci tant riure als catalans del futur com ens en fan a nosaltres les fotos dels pioners que, el 1900, es remullaven a la Barceloneta amb samarreta de ratlles, pantalonets i bigoti estarrufat. O, tal com anem, potser els del 2040 també portaran samarreta perquè així ho ordenarà un influencer o un cantant de reggaeton.
