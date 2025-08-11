Opinió
Dret a vacances?
A hores d’ara de l’any, convé primer recordar què diu l’article 38, apartat 1, de la Llei de l’Estatut dels Treballadors:
«El període de vacances anuals retribuïdes, no substituïble per compensació econòmica, serà el pactat en conveni col·lectiu o contracte individual. En cap cas la durada serà inferior a trenta dies naturals».
I ara, una pregunta incòmoda: aquest dret és intocable?
No ho és, això sembla, per als qui qüestionen no ja la durada sinó la mateixa existència d’aquest dret. En els mitjans de comunicació i xarxes socials tenim clars exemples d’això en els últims dies.
I quins són els «arguments», si es poden dir d’aquesta manera, que utilitzen els qui defensen aquestes tesis?
Perquè, que no cal donar tanta importància al descans, i que cal pensar a treballar més i millor.
Ara formulo una altra pregunta incòmoda, però la incomoditat només afecta a les i els detractors del dret vacacional. Fan vostès vacances? Durant quant de temps? Quantes hores reals, i no merament formals, dediquen al seu treball?
No li sembla poc seriós a un dirigent polític, que fins i tot podria arribar algun dia a ser president d’Espanya, afirmar que les vacances estan sobrevalorades, poc després d’anunciar que inicia les seves?
En fi, com sempre deia als meus alumnes, la importància de les normes no està només en el seu text, sinó en el seu efectiu compliment. I aquí comencen a aparèixer altres problemes de caràcter social.
Perquè, tot i quan el dret existeix, si no disposes de renda econòmica per al seu gaudi, entenent per tal un mínim canvi d’hàbits i conductes durant aquest període, no serà possible el «gaudi efectiu».
Escolti, i això que acaba de dir, a qui afecta?
Bé, me’n vaig a les dades estadístiques oficials d’Espanya i de la Unió Europea (la seva oficina d’estadístiques Eurostat) i em trobo que aquest «petit problema» afecta un terç de la població treballadora.
Ja sé, em diran els qui relativitzen el descans, i no sols el vacacional, que les estadístiques poden llegir-se de moltes formes. I millor encara, pensaran alguns i algunes: si les dades no ens agraden, la qual cosa pot fer-se (Donald Trump dixit) és cessar, és a dir acomiadar, a la persona responsable d’aquestes estadístiques.
En fi, tornem a la serietat i fem una petita reflexió que crec d’interès tant per als qui ofereixen la seva força de treball com per als qui l’adquireixen, jurídicament parlant. En llenguatge molt més clar i directe, el contracte de treball, que legitima la situació de desigualtat jurídica en la qual es troben les seves parts.
És bo que una persona descansi i que torni a la feina amb renovats ànims? És bo que tingui una estabilitat contractual que li permeti una tranquil·litat mental i emocional? És bo per a una part gens negligible, sinó tot el contrari, el sector turístic per posar un clar exemple, que hi hagi una part important de la societat espanyola, que pugui «moure’s» dins i fora de les nostres fronteres durant els seus dies de descans?
A mi em sembla, amb tota sinceritat, que totes les preguntes que he formulat han de contestar-se afirmativament, i que això repercuteix en benefici de tota la societat.
Tot i que, sempre hi haurà algú que pugui qüestionar que «tots» tinguin dret a vacances, i fins i tot als descansos. Bé, no exageraré i seré més prudent: potser creuen que cal reduir-les, perquè «no tots som iguals».
En fi, que abans de les meves vacances m’ha semblat convenient fer-me aquestes preguntes i traslladar-les als lectors i lectores del diari.
Però què estic dient!, si els jubilats tenim vacances tot l’any!
En qualsevol cas, qui pugui, que gaudeixi, i molt, de les vacances. I permetin-me recordar, a risc de repetir-lo una vegada més, que els drets costa molt guanyar-los i molt poc perdre’ls. Que ningú ho oblidi.
