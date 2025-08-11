Opinió
Ferragosto amb Gabriel Rufián
Com entrem en ple ferragosto i fa unes setmanes ja de la polseguera que van aixecar les declaracions del diputat d’ERC Gabriel Rufián, sembla que temporalment les aigües han tornat a la calma. Però tot apunta que a la tornada de l’activitat política, es revifarà altre cop la proposta. O sigui, la d’intentar fer un front ampli plurinacional d’esquerres, atès que segons la seva anàlisi (i altres que li comencen a donar la raó i suport), només queda aquesta opció per evitar una majoria absoluta PP-Vox, quan es convoquin eleccions generals, ateses les diferents enquestes que es van publicant. Descartada la possibilitat de fer un front d’esquerres liderat per Sumar i Podem, que estan a matadegolla, només quedaria un front plurinacional d’esquerres, on òbviament es podria afegir Sumar i Podem, però no liderant, ja que Sumar està en ple procés de resta i no de suma, i Podem està emprenyat amb el món, a part de l’estratègia que porta.
Com a Catalunya sí que podria ser més factible, la polèmica que s’ha desfermat és d’alt voltatge. És evident que Rufián, conscient o no, ha obert el meló de la unitat de les esquerres, i això ha provocat espurnes. Especialment en el camp de l’independentisme pur i dur, ja que aquesta estratègia pot fer minvar encara més les opcions de Junts (i satèl·lits), que a la vegada ja està patint la sagnia cap a Aliança Catalana.
Per tant, no ens sorprengui que des de tots els flancs polítics i mediàtics on té influència Junts, s’hagi encetat una cacera contra ell. Però no únicament li venen per aquí, també des de la dreta espanyola li vindran els atacs, doncs és evident que totes les dretes, les conegudes i desconegudes (les que estan dins el mateix PSOE també) li tenen ganes a Sánchez i si aquest front pot evitar la desfeta, intentaran torpedinar-lo. Però també tenim un flanc que no es pot menystenir, i és la mateixa ERC, per part de la militància més independentista i tancada sobre si mateixa, que veu en Rufián una estratègia política «massa» d’esquerres. Tot i que, segons fonts consultades, Rufián no va dir res diferent del que es va aprovar al darrer congrés d’ERC. El problema ve quan s’ha d’executar i desplegar allò que s’ha decidit. I Rufián ho recorda.
Per altra banda, amb l’actual «tripartit» (el «sosiego» d’Illa, el perfil baix i woke dels Comuns i la correcció política d’ERC), la cambra catalana és una bassa d’oli, on es noten a faltar els Rufián, i qui diu Rufián, diu José A. Labordeta (sí, en castellà i home). Això evidentment deixa el camp lliure a l’oposició dura i disruptiva de Vox i AC (per demagògica que sigui). I Junts? Catalans, Catalunya!. Molta atenció, que a Catalunya pot haver-hi sorpreses si continuem amb una dinàmica política de «pentapartit» italià, de catalanets, on quasi tot es segueix arrossegant legislatura a legislatura. Vox trepitjant els talons al PP i Aliança Catalana robant espai més enllà de Junts (ERC, si es posa woke, segueix digital i amb complex juntaire). Potser cal recordar, que ja a les darreres eleccions, a no pocs indrets, Vox i AC van treure més vots que els Comuns i la CUP. A hores d’ara encara estic esperant més enllà de llàgrimes de cocodril i processos de Garbí, congressos extraordinaris, nous lideratges i noves estratègies. Cal un altre «tripartit».
Però tornem a Rufián. Potser cal recordar que es va bregar a «Súmate», una plataforma que volia motivar i captar cap al procés, amb un accent més social, aquells catalans castellanoparlants, on no arribava l’ANC (ni podia arribar, doncs encara avui i han passat anys, no sap què vol dir «eixamplar la base», com a altres partits, per cert). En fi, sembla que Rufián té visió i missió, ha fet recorregut al Congrés i sobretot, no ha perdut el tarannà d’esquerres que li falta ERC a Catalunya (i per cert, als Comuns i la CUP), on encara continua acomplexada amb Junts, tot i que no tant com abans del seu darrer congrés, on van sortir noves veus que plantegen posar més accent social ja i més confluència amb les esquerres catalanes i espanyoles.
El problema no obstant això, va més enllà de si es fa un front ampli d’esquerres o un front plurinacional d’esquerres. El problema és com s’articula i si es fa de forma conjunta i vertebrada amb el màxim de participació d’actors socials, sindicals, corporatius i polítics, i dic polítics, perquè quedi clar que el front ampli ha d’incloure no només partits polítics, sinó tota mena d’organitzacions i plataformes que amb la seva tasca fan política (social, econòmica, ambiental, sanitària... d’esquerres) i per tant ajuden a fer que hi hagi una correlació de forces determinada. Òbviament això té efectes en els lideratges, que no només vindran dels partits. Per tant els egos i les cadires s’han d’arraconar. L’error repetit de les confluències d’esquerres aquests darrers anys, és que el que diuen ha de ser una confluència oberta, en realitat és una confluència de facto de partits tancada. Després, per acabar-ho d’adobar, venen les llistes tancades i les quotes de partit. Captar i recollir l’enorme diàspora orfe d’esquerres, sobiranista o no, crítica amb el que hi ha, és assignatura pendent fa anys. Cal aprendre del Frente Amplio de l’Uruguai, de l’Assemblea de Catalunya (no confondre amb l’ANC) o del Fòrum Social de Barcelona (el primer experiment de front ampli català, que entre Pujol i Maragall van torpedinar, el primer per raons òbvies, el segon per voler fer un Partit Demòcrata, estil EUA).
