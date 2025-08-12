Opinió
Abascal no vol ser masover
Totes les enquestes reflecteixen un augment considerable de la intenció del vot de Vox. No és massa sorprenent atès que, des de l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, s’estan imposant arreu les opcions conservadores i d’extrema dreta.
Avui es posen en dubte algunes qüestions que fins ara semblaven intocables. Eren fites per les quals al llarg de la segona meitat del segle XX s’havien anat imposant unànimement. El respecte a la llibertat o a les minories generava consens en les famílies polítiques europees majoritàries.
A França i a Itàlia s’han consolidat formacions polítiques que han passat de l’ostracisme a ser majoritàries. A Portugal també ha sorgit un partit com Chega d’André Ventura que s’ha convertit en les darreres eleccions en la segona força parlamentària.
Santiago Abascal -un expolític del PP que sempre gaudí de privilegis com el que li oferí Esperanza Aguirre situant-lo en una fundació de la Comunitat de Madrid que mai no va tenir activitat, però que li permetia gaudir d’un salari de més de 80.000 euros a l’any- ha aconseguit articular un partit que ja és present a la gran majoria d’autonomies. Malgrat que personatges com Iván Espinosa, Macarena Olona, Rocío Monasterio o Juan García-Gallardo abandonaren les sigles, Vox continua en línia ascendent en totes les enquestes. Els seus votants són fidels i no els importa que el partit estigui investigat per finançament il·legal, que es desviïn grans quantitats de diners a la fundació Disenso que està únicament controlada per Abascal o que es critiqui obertament l’Església catòlica arran dels incidents de Torre-Pacheco.
Això no interessa perquè el seu electorat té els seus propis canals d’informació a les xarxes socials. Des d’allà insulten, manipulen, menteixen i engreixen sectors que posen en dubte el sistema democràtic.
Majoritàriament, són gent jove que no creuen en la política i que estan tips de les formacions tradicionals que s'han convertit en autèntiques oficines de col·locació. La gent de Vox no són només nostàlgics de l’Antic Règim. Els seus dirigents busquen polèmiques que els puguin beneficiar, tot posant en dubte l’estat del benestar. Se centren en temes punyents com el de la immigració com s’ha vist recentment a Torre-Pacheco i Jumilla.
Tensen la situació al màxim, fent tota mena d’acusacions sense fonaments per tal de no debatre idees. El PP en aquest sentit s’ha vist atrapat per la teranyina de Vox i tot sovint no sap com donar resposta a les exigències dels seus socis en comunitats autònomes com Múrcia, Aragó o les Balears.
L’ascens de Vox no ofereix dubtes. I els seus escons són imprescindibles perquè el PP pugui arribar a la Moncloa. Fins i tot hi ha sectors conservadors que veuen més ferm el lideratge d’Abascal que no pas el de Feijóo, la qual cosa provoca que el gallec es vegi obligat a radicalitzar posicionaments que no són propis d’una formació de centredreta.
En el món rural de l’Espanya profunda -sectors com l’agrícola o el forestal- Vox té un vot consolidat com s’ha vist a Andalusia, Múrcia o Castella-Lleó. Una part important d’aquests votants provenen d’un PP que ha perdut l’hegemonia en àmbits com la cacera o la tauromàquia, per exemple.
Els estudis sociològics indiquen també que l’extrema dreta està escampant-se com una taca d’oli en barris obrers d’àrees metropolitanes. Molts dels seus simpatitzants són a l’atur o tenen uns salaris molt baixos i són persones molt manipulables. El fenomen és semblant al de França i aquest pot ser un nínxol de vot decisiu perquè Vox superi la seixantena d’escons en unes pròximes eleccions generals.
Però compte perquè Santiago Abascal no vol ser el masover de torn. Vol marcar les polítiques del futur govern d’Espanya, per la qual cosa Feijóo no ho tindrà fàcil perquè de moment resta molt lluny de la majoria absoluta.
