Opinió
L’art de la guerra, la ciència de matar
El darrer número de La Vanguardia dossier, s’intitula Els tecnollibertaris de Trump. L’informe comença amb un article signat per l’exministre d’universitats Manuel Castells, on l’antic professor de la universitat d’UCLA parla de l’evolució ideològica de Silicon Valley, que va començar amb una cultura on se sacralitzava la llibertat tecnològica que ha anat evolucionant cap a nous plantejaments, promoguts per les corporacions i les noves elits aliades del trumpisme que, amb l’excusa de fer una exaltació de la llibertat, amaguen propostes desacomplexadament supremacistes.
Aquestes postures que hom ha qualificat de tecnollibertàries i ultracapitalistes, permeten a les corporacions tecnològiques experimentar, innovar, però sobretot explotar a les classes treballadores i populars mundials, en nom dels nous nacionalismes/imperialismes, especialment el dels EUA.
Aquests nous líders, hereus de Silicon Valley, provenen de l’anomenada màfia de Pay Pal, una empresa promoguda entre d’altres pel magnat sud-africà Elon Musk. Altres noms d’aquesta màfia són Peter Thiel vinculat primer a Facebook i després a Palantir, que és l’empresa més important del món que hi ha dedicada a l’espionatge, o com ells diuen la seguretat.
No ens oblidem de JD Vance, catòlic convers que va ser l’anomenat tiquet electoral de Donald Trump i que ara ocupa la vicepresidència del país, David O. Sacks un altre sud-africà (com Musk) emigrat a Tennessee, Sriram Krishnan un ciutadà americà nascut a l’Índia que ha treballat per a Microsoft, Twitter, Yahoo...
A la llista que publica el dossier, hi ha més de 15 noms de tecnollibertaris que han passat d’ocupar llocs clau a la indústria tecnològica americana, a l’administració Trump.
I la sacra llibertat de mercat que té tot individu i consagra el capitalisme, es resumeix bàsicament en la defensa dels seus interessos personals i corporatius. Per això cal abaixar els impostos als poderosos i als rics en general i regular l’estat al seu servei.
Això els porta a pensar que els EUA necessiten una forma de poder semblant a una dictadura, pel que fa a l’economia. Només així es podrà diuen, guanyar a la Xina la guerra comercial que lliuren des de fa anys, per obtenir l’hegemonia tecnològica mundial.
Des del començament del segon mandat de Donald Trump, han desembarcat a Washington grups ben curiosos, com ara nacionalistes/supremacistes blancs, seguidors del moviment tot per Amèrica, teòrics de la conspiració, estafadors de criptomonedes, evangèlics de tota mena..., uns tecnollibertaris que polemitzen amb els vells conservadors republicans.
En les tesis fonamentals dels tecnollibertaris es parla de la llibertat, però sobretot del que ells anomenen l’utopisme digital, això els fa fer una defensa a ultrança de la intel·ligència artificial, la robòtica..., en definitiva el que prima és el culte a les màquines i a qualsevol novetat que aportin les anomenades noves tecnologies, que ells diuen que estan cridades a resoldre el que ells coneixen com la consciència posthumana.
El primer gran teòric d’aquesta nova religió és Peter Thiel, exsoci d’Elon Musk i gran defensor del liberalisme més extrem, un sistema que està als antípodes dels plantejaments socials que fem els europeus. Segons ell, l’estat s’ha de reduir a la mínima expressió, jugant un paper merament residual.
Totes aquestes teories, les ha escrit en un llibre de culte Zero to One del qual n’ha venut més de dos milions i mig d’exemplars. El text explica claus per emprenedors en la nova economia digital.
Per suportar les seves teories, Thiel ha recorregut a teòrics del pensament més conservador antiliberal europeu i no ha dubtat a reivindicar filofeixistes com ara Carl Schmitt, Hayek, Strauss, Tolkien...
Aquests cracs, alguns dels quals ja varen ser mestres de polítics ultraconservadors del passat, com ara Margaret Thatcher o Ronald Reagan, són els que ara il·luminen el pensament dels anomenats tecnollibertaris de Trump.
Si es vol innovar, diuen els tecnollibertaris, cal estimular l’egoisme individual que alimenta als genis, aquesta pulsió, no pot ser frenada per unes regulacions que només serveixen per a protegir als mediocres. El model capitalista diu, només funcionarà plenament si el posem a treballar sense limitacions de cap mena.
Cap al final del dossier, es parla del paper cabdal que concedeixen els tecnollibertaris a l’anomenat complexa militar industrial. La indústria de defensa diuen ells, armamentista diem nosaltres, juga i encara ha de jugar més a favor de la balança comercial americana.
Cal que tots els països que estan en l’òrbita de l’OTAN apugin substancialment el pressupost de defensa. Els EUA i el seu soci preferencial Israel, són els principals innovadors de la indústria de guerra que ara està potenciant armes no tripulades i sobretot els drons, d’aquesta manera la guerra es porta lluny i sobretot s’eviten baixes pròpies.
Arribats a aquest punt, vull recordar que el pressupost de defensa dels EUA enguany és de 850.000 milions de dòlars, dels quals 310.000 es destinen a armament.
S’estan provant nous ginys tecnològics militars a les guerres d’Ucraïna, Gaza i en els atacs contra l’Iran, unes armes comandades per la intel·ligència artificial.
Robert Kaplan en el seu darrer llibre Tierra Baldía parla d’un món que viu en crisi permanent. Les armes nuclears varen ser la culminació d’un procés que ja va començar amb les catapultes romanes. En el segle XXI les armes intel·ligents substituiran els exèrcits i es podrà, ja es pot, matar des de casa com si estiguessis jugant a un videojoc, d’aquesta manera sembla que el desastre no és tan cruel perquè no el veus in situ, s’ha de contemplar la retransmissió per xarxes.
Subscriu-te per seguir llegint
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu