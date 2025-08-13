Opinió
Alarmes, incendis forestals, calors tòrrides i Pedro Sánchez
Un estiu més d’intensa calor, nits roents i Pedro Sánchez no fa un pas al costat, malgrat que molts creuen, inspirant-se amb la temperatura ambient, que està cremat i s’ha cremat solet perquè en aquest últim i greu cas de corrupció i menysteniment a les dones, l’oposició, el PP, no hi té res a veure, igual que el PSOE va ser aliè en el cas Gürtel o en el cas Bárcenas. Ha estat, doncs, una qüestió interna del PSOE i les dues persones afectades gaudien de la màxima confiança de P. Sánchez i ocupaven els més cabdals llocs de poder en l’organigrama del PSOE fossin Ávalos, Cerdán, també, Koldo, candidats engarjolats. Que no donés P. Sánchez cap ullada, encara que fos per curiositat a les finances del partit és un acte d’irresponsabilitat, de mal executiu.
Molts ens sentírem tractats com uns ximples quan Sánchez no va presentar la moció de confiança clara, inequívoca, i ho va camuflar vulgarment, el 5 de juliol, en l’aprovació de mesures contra la corrupció que havia d’haver presentat molt abans. També podia haver fet un pas al costat i encobrir-ho en sensibles temes familiars o qualsevol excusa creïble. Més que dimitir, podia cedir la presidència del govern.
Temps de cridaneres alarmes per atacs de calors, incendis forestals, nits candents i sols abrusadors. Per definició les alarmes han d’alarmar generar un pànic moral o psicològic, però per l’abús reiteratiu que se’n fa ja no espanten, ni amenacen com antany, malgrat que anomenen el risc de diferent manera: grans tempestes, perill d’inundació, accident automobilístic catastròfic.
L’alarma social genera polèmica si s’instal·la en l’esfera pública ampliada pels mitjans de comunicació de masses, ja que interpel·la als poders polítics. Situacions que solen provocar-la són problemes econòmics, la delinqüència i indefensió de la gent, les deficiències sanitàries i la problemàtica de la immigració. Es disparen quan ha de celebrar-se un esdeveniment cultural, social o esportiu. Ara bé, per ser mesures desproporcionades a la possible incidència d’un mal imminent o per l’excés d’atenció mediàtica, acaben provocant repercussions, de mobilitat i d’histèria col·lectiva, que podien haver-se evitat amb prudència o amb una informació empírica més rigorosa.
En el periodisme sempre s’ha considerat el primer cas mediàtic, que es va estendre per tota la premsa europea, el terratrèmol de Lisboa de 1755 sobre el qual vaig escriure un article. Tanmateix, en el segle XX i XXI sempre he pensat que totes les alarmes deriven de dos desgraciats fets històrics i que això serveix per justificar l’excés informatiu.
El primer va ser Txernòbil, una explosió del que ara s’anomena una bomba bruta que es va produir l’abril del 1986 i mai s’ha sabut del cert què va passar i quins són els països contaminats per les radiacions atòmiques i les conseqüències patològiques que va comportar. Actualment, encara nens que viuen en aquella regió moren de càncer de tiroides. En un espai geogràfic molt estimat per nosaltres és realment alarmant el nombre de casos morts per càncers i sempre que he parlat amb el farmacèutic ho atribueix als efectes de Txernòbil que va deixar la terra amarada de porqueria tòxica.
L’altre cas malgrat tenir informació de què s’acostava un maremoto, però no hi va haver cap alerta per no espantar el turisme, va ser el tsunami del 26 de desembre del 2004 a Tailàndia que causà 228.000 víctimes entre morts i desapareguts. El nombre fou tant elevant que les autoritats dels països afectats van admetre la impossibilitat de poder donar mai una xifra final exacta de víctimes mortals, a les quals, a més a més, cal afegir les morts que van acabar provocant les malalties i epidèmies que aparegueren a causa de les deficients condicions d’higiene i salubritat.
Aquest tsunami tan tràgic es va produir perquè les agències de viatges i les grans constructores van edificar hotels en un lloc paradisíac, un dels més bonics del món, però despoblat per estar sotmès a grans perills; la gent no hi vivia i els poblats estaven lluny, resguardats per turons per no patir les conseqüències dels tsunamis.
El dia 30 de juliol ens despertàrem amb l’anunci d’un terratrèmol de magnitud 8,8 a Rússia, que esquerdaria tot el que hi hagués al damunt i de tsunamis al Japó que provocaren la mobilització de dos milions de persones pel perill que s’activessin volcans. Al vespre ens informaren que no s’havia produït cap desgràcia, cap mort.
Un incendi l’agost de 1979 a Lloret de Mar cremà a part de la urbanització Los Pinares. Un foc devastador que va provocar la mort de 21 persones, entre ells, nens. Poc després vaig participar com a membre d’un jurat d’un concurs organitzat per La Caixa de dibuixos entre nens de les comarques gironines. Ens va sorprendre la quantitat de dibuixos amb fogueres i flames; era una conseqüència de com l’incendi havia impactat en la retina d’aquests infants.
Tractar el personal de forma tan grollera i pueril, tan paternalista i protectora, ens infantilitza i indigna; cada vegada es fa menys cas de les alarmes socials.
