Opinió
Humanitat caníbal
Cada 6 de juny les platges de Normandia celebren el Dia D, la celebració es vesteix de llarg quan l’aniversari acaba en cinc o en zero com l’any passat en què els països que formaren el cos aliat recordaren que 80 anys enrere l’esperança de derrotar el nazisme començava a fer-se realitat, no faltaren discursos que s’emmirallaven en la llibertat i en la pau, i es passà de puntetes sobre una realitat incòmoda, les víctimes civils, s’estima que varen morir entre 3000 i 4000 civils francesos a conseqüència dels bombardeigs el Dia D, i en tota la batalla de Normandia les víctimes civils foren 15000, Caen era una ciutat estratègia, la seva conquesta per part dels aliats obriria una autopista en direcció a París, la ciutat, però, era un fortí alemany, va fer falta que l’aviació destruís les tres quarts parts de la ciutat perquè la infanteria fes la resta, resultat, 2000 civils morts, per alguna cosa Caen és considerada la ciutat màrtir, en moltes altres ciutats semi destruïdes, els soldats aliats les travessaven atemorits per una més que probable emboscada, s’obria una finestra, algú sortia d’un patí, es disparava, eren civils, els civils supervivents recordaven que fins ara vivíem malament, però vivíem, els que ens han vingut a salvar ens maten, el bombardeig de la ciutat de Dresden, quan el nazisme no tenia cap possibilitat, provocà, segons el seu Ajuntament, a la vora de 25.000 morts, la majoria refugiats, dones, nenes, vells, la ciutat quedà completament arrasada, i què podem dir de l’avenç de l’exèrcit alemany pels països de l’est, el seguien uns esquadrons de la mort, els einsatzgruppen, missió dels quals era exterminar a jueus, gitanos, comunistes, intel·lectuals hostils, els feien cavar la pròpia tomba, i els soldats els mataven a trets, s’estima que el nombre de víctimes assassinades foren a la vora d’un milió i mig, els russos quan entraren a Berlin, una ciutat feta malbé, es dedicaren a saquejar i violar, una dona, però, declarà, que preferia tenir un soldat rus sobre la seva panxa que una bomba americana sobre el seu cap, s’estima entre 100 i 130 mil el nombre de dones violades, una xifra que s’apropa als 2 milions si es considera el territori alemany ocupat per Rússia, la II GM provocà entre 50 i 55 milions de morts, les víctimes civils doblaren la dels militars, aquest any recordem les víctimes, la majoria civils, gent innocent, de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki, vora les 400.000, el 18 de juliol del 36, va ser la data en què s’aixecà la veda, per fi els espanyols es podien matar impunement entre ells, els primers mesos l’enemic a batre va ser la població civil, les atrocitats dels dos bàndols estan ben documentades, era un odi covat des de molt temps enrere, i encara avui en dia cueja, uns 300 mil si hi sumem les víctimes de la repressió franquista després de la guerra, resulta inconcebible que un soldat israelià dispari a una criatura a Gaza, o a un adult que no representi cap perill, també ho va ser la ràtzia dels terroristes de Hamàs contra civils al sud d’Israel.
Només ha estat una pinzellada, unes pàgines de l’enciclopèdia d’una humanitat massacrada, exterminada a través dels conflictes bèl·lics, el que és inimaginable en temps de pau forma part de la rutina bèl·lica, els civils són objectius militars exactament com els soldats enemics, es deshumanitza la població civil, el que entenem per civilització, la cultura, els tractats filosòfics, l’ètica, la moral, la religiositat, l’educació... són uns decorats fràgils que el tramoista de la guerra aparta sense dificultat, i col·loca en el seu lloc un decorat que sempre ha estat allà, el millor decorat per una humanitat caníbal.
Subscriu-te per seguir llegint
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- L'Ajuntament de Girona estudia enderrocar les naus abandonades de la carretera Barcelona de manera subsidiària
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- Drogues, baralles i paneroles: una discoteca de Blanes acaba sota lupa policial
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta