Opinió
El primer any del president Illa
Fa just un any que el president Salvador Illa va superar la investidura pels pèls gràcies als acords amb els Comuns i amb ERC i, sobretot, perquè la majoria independentista era inviable. El president va aconseguir els suports parlamentaris suficients per ser elegit, tot i saber que no disposava de cap pacte de legislatura i que hauria d’aconseguir l’estabilitat necessària per governar amb acords puntuals amb ERC i amb En Comú Podem, sovint difícils d’encaixar amb el programa del PSC i del PSOE.
Durant aquest primer any, el president ha hagut de surfejar constantment en les aigües embravides de la política catalana i espanyola. Amb els Comuns, ha pactat el límit dels preus del lloguer de temporada, s’ha compromès a impulsar un pla urgent d’habitatge protegit i a construir 50 000 pisos nous entre 2024 i 2030, amb 15 000 impulsats per l’Incasòl. També ha acordat recuperar la sisena hora lectiva a l’escola pública durant aquesta legislatura, garantir l’educació de 0 a 3 anys i assegurar que l’atenció primària es presti en un màxim de 48 hores.
Amb ERC, es va comprometre a aconseguir el finançament singular per a Catalunya, assumir el traspàs de Rodalies i el Pacte Nacional per la Llengua, entre altres qüestions.
Però tots aquests pactes s’han de complir; no n’hi ha prou amb la voluntat política de tirar-los endavant, sinó que, en algun moment, caldrà veure’n els resultats. La compra o la construcció de nous habitatges requereix temps, tot i que el Govern ja hi treballa i n’ha fet una de les prioritats de l’executiu. El traspàs de Rodalies, que ja s’havia acordat fa anys i que ara es concreta amb la creació d’una nova empresa -Rodalies de Catalunya-, comença a caminar. Tanmateix, ha calgut cedir la majoria accionarial a Renfe Viajeros, que en controlarà el 50,1%, mentre que la Generalitat en tindrà el 49,9%, tot i mantenir la majoria al Consell d’Administració. Els resultats trigaran a fer-se visibles, entre altres motius perquè calen nombroses millores tècniques per poder oferir un servei digne. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, considera que la millora es notarà d’aquí a dos anys.
El que està més verd és el finançament singular, que el president defensa i que intenta explicar a altres presidents autonòmics com una fórmula més justa per a Catalunya que no hauria de perjudicar ningú. Això, però, només serà possible si l’Estat aporta més recursos al sistema de finançament autonòmic; si Catalunya ha de rebre més diners i aquests surten de l’actual model de règim comú, aprovat el 2009, algun territori en rebrà menys dels que rep actualment.
Tot i que el negociat del president Illa és el govern de la Generalitat, no és cap secret que ha de treballar amb socis del govern central. En el cas d’En Comú Podem, això és evident, ja que, a través de SUMAR, formen part del govern de coalició amb el PSOE. En el cas d’ERC, perquè són socis parlamentaris tant a Barcelona com a Madrid. Però la complicació no s’acaba aquí: Illa també ha de mantenir relacions amb Junts, tot i que al Parlament són clarament a l’oposició, perquè a Madrid tenen pactes de legislatura amb el PSOE i els seus set vots al Congrés dels Diputats són indispensables per a la continuïtat del govern de Pedro Sánchez.
Amb tot això, el president Illa ha d’aconseguir la quadratura del cercle per governar amb una mínima tranquil·litat. Durant aquest primer any de mandat, ha intentat impregnar la política catalana de moderació i ha fet del pragmatisme la seva principal virtut. Ha evitat les polèmiques sempre que ha pogut i s’ha aferrat a la realpolitik com a un clau roent, conscient que, tot i haver guanyat les eleccions, no disposa del suport parlamentari suficient per aplicar plenament la política que ell i el seu partit voldrien, i que ha de cedir en determinades qüestions si vol que la seva obra de govern avanci.
