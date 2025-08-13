Opinió
Terror aquàtic
Molt s’ha dit i escrit sobre els 50 anys de Tauró, i és perfectament comprensible perquè, a banda de la seva indispensable contribució a la narrativa audiovisual moderna, ha estat la pel·lícula que més ha condicionat la nostra relació amb el mar. Impossible no pensar en ella cada vegada que t’apropes a l’aigua, que observes banyistes a la llunyania o que notes que els peus ja no toquen a terra. Però també mereixen una reivindicació la infinitat d’imitadors, derivats i remescles que, des dels anys 70, s’han convertit en alguns dels grans plaers culpables dels nostres estius. Des que Spielberg ens avisés que necessitaríem un vaixell més gran, cada generació ha tingut almenys mitja dotzena de pel·lícules que treuen punta al nostres terrors aquàtics. Els que vam néixer als 70 i, per tant, de Tauró només havíem vist el pòster fins que vam tenir accés al VHS, hi ha dues petites joies imprescindibles que la nostàlgia encara ha fet més grans: Leviathan i Profundidad Seis. Ambdues de 1989, ambdues rodades per directors veterans del gènere i ambdues «remakes» encoberts de Alien. Leviatahan passa per ser la bona de les dues, perquè compta amb grans actors (entre ells, Peter Weller, Richard Crenna i Daniel Stern), amb una magnífica banda sonora de Jerry Goldsmith i amb una notable mala bava a l’hora de presentar una bèstia marina que literalment absorbeix el cos i l’ànima de les seves víctimes. Se li veu el llautó en alguna solució argumental (el final, per exemple, és idèntic al de Tauró), però és el festival d’atrocitats que necessitem en plena onada de calor. Profundidad Seis, firmada per l’autor de Divendres 13, resulta més casposa, barata i previsible, i justament per això es fa impagable. Aquí el monstre és canònic, una aberració que només es dedica a menjar per diversió, però tot plegat és tan d’estar per casa (només cal mirar les llumetes de la base submarina: no serveixen per a res, i es nota) i tan desbarrat que no pots fer una altra cosa que aplaudir. Llarga vida al cinema estiuenc de debò.
