Opinió
Trump i la teoria del caos
Des de l’arribada a la Casa Blanca, Trump ha estat jugant amb els aranzels. Però és en els dos darrers mesos que ha entrat en una espiral que sembla no tenir aturador. El 31 de juliol anuncià la imposició d’alts aranzels a les exportacions de setanta països. Què salta als ulls? L’estructura aranzelària de Trump sembla il·lògica. Alguns d’aquests països ja havien firmat acords amb Washington per reduir tarifes, mentre que amb d’altres ni tan sols va haver-hi negociacions, però el resultat és el mateix. Per exemple, malgrat els acords previs, els aranzels del Canadà pujaren del 25% al 35%. El Japó, Corea del Sud i la UE també firmaren pactes, prometen inversions milionàries als EE.UU, però igualment varen rebre el 15%. En canvi, Israel, Noruega, Nova Zelanda i Turquia no oferiren res i... també varen obtenir el 15%.
Res del signat pot no variar, ja ho ha advertit i que podria augmentar. No obstant ningú té clar, ni els nord-americans, de com funcionarà tot això, ja que alhora estan desenvolupant noves «normes d’origen», per a determinar quins productes s’enfrontaran a aranzels més alts i quins no. L’estratègia del caos. La impressió general és que el propòsit d’aquest caos és precisament el seu caràcter impredictible. Trump anuncia mesures draconianes contra determinat país i al dia següent, si aconsegueix determinats gestos públics -contractes militars, compres de productes estatunidencs o inversions en estats clau-, poden aconseguir un tracte preferencial. Fins quan? Impossible de preveure.
En canvi, països que insisteixen en la seva sobirania, o s’apropen a Xina, o compren petroli a Rússia, són penalitzats amb els aranzels més alts, sense importar la naturalesa dels vincles econòmics amb els Estats Units. De fet, el que ha aconseguit és dinamitar deliberadament la predicibilitat en la política comercial. Això fa que qualsevol país esdevingui un possible objectiu, augmenta el risc i obliga fins i tot als aliats més propers a «pagar per protecció». És un xantatge global. En altres mots, l’objectiu d’aquest caos controlat, sembla ser maximitzar la dependència de les nacions, com més millor, respecte als Estats Units, i projectar el seu poder per sobre de tot i de tothom.
Ja ningú se’n recorda de què existeix quelcom anomenat Organització Mundial del Comerç, que fins i tot té un tribunal... ara, és la llei del més fort i punt. Però com altres imperis al llarg de la història, que en la seva decadència imposaren un canvi de rumb, sempre van fer tard. Trump no està destruint «el vell món» per a construir un de multipolar; al contrari, cerca imposar una ultra polaritat. Funcionarà? Pot ser als anys 90 hauria estat imbatible, però ara, EE.UU continuarà important, no té més remei, però pagant el cost polític i econòmic del seu propi caos.
