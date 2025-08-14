Opinió
El futbol passa per davant de la salut
M’imagino l’escena en un despatx de Madrid: “Oye, Pepe, ¿a qué hora ponemos el partido del Gerona?”, a la qual cosa el més intel·ligent de la colla respon: “Gerona está en el norte, allí hace fresquito, ponlo a las dos de la tarde” (un 25 de maig, per exemple, o a les set de la tarda en plena canícula). Aquests buròcrates ignoren que, aquesta setmana, a l’hora que s’ha de disputar el partit contra el Rayo (entre les set de la tarda i les nou del vespre), la temperatura de dilluns va oscil·lar entre els 30 i 34,7º, segons les dades oficials del Meteocat; el dimarts, entre 25 i 33,4º; i el dimecres, entre 29 i 32,6º. El partit contra l’Atlètic de Madrid del passat 25 de maig, que es va interrompre en diverses ocasions per atendre espectadors i que va ser un suplici, es va disputar gairebé tot ell a 27º, o sigui per sota de les temperatures dels darrers dies i de les que es preveuen per demà a les set de la tarda (entre 33 i 35º). És una indecència mantenir l'horari del partit.
Al marge que a Javier Tebas li importi un rave la salut dels futbolistes i dels aficionats, em sorprenen alguns silencis. Sobretot, que no hagi dit res l’AFE, que tant es va preocupar perquè els multimilionaris del Madrid poguessin tenir uns dies més de vacances, ni la Conselleria de Salut de la Generalitat. De què serveix gastar-se diners, com ha fet el Govern català aquest estiu, en la campanya “L’ABC de la calor”, si no es protegeix la salut dels milers de persones que estaran exposades demà a temperatures extremes? O de què serveix aconsellar que s’eviti “sortir al carrer a les hores de màxima insolació” i recomanar “fer esport les hores de menys calor” si després s’abaixa el cap davant el totpoderós Tebas? Són conscients a la Conselleria de Salut que dimecres el Meteocat va emetre un avís de "situació meteorològica de perill per calor intensa" per tot aquest cap de setmana? El futbol no hauria de passar per davant d’un tema de salut pública, per tant, la Generalitat hauria hagut d’intervenir.
