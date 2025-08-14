Opinió

David Céspedes

David Céspedes

Girona

La mirada de Pere Quera

En Pere Quera Serra és un reconegut empresari de la ciutat de Girona. El seu negoci d’alta joieria i rellotgeria té un gran prestigi nacional i internacional. Amb els anys, el seu cognom també s’ha associat de manera inequívoca al comerç compromès amb la ciutat i amb la disponibilitat a patrocinar i donar suport a determinades iniciatives solidàries i esportives. La recuperació de tots els baixos i l’edifici que dona la volta a l’Argenteria, els Quatre Cantons i la Cort Reial és una bona mostra del seu compromís amb Girona. Des de fa un temps, i amb el negoci encarrilat amb els seus fills, en Pere Quera manté una activitat pràcticament diària a Instagram. No hi ha dia que no pengi una o més fotos de detalls que capten la seva atenció. Són autèntics retrats de l’estat de la ciutat. Capta petits detalls que sovint passen desapercebuts davant de molts ulls. Passejant i caminant per Girona immortalitza elements gironins que suposen un descobriment per a molta gent.

Té també una mirada crítica i fa fotos de denúncia. I aquest és un aspecte que contribueix a ser també un bon ciutadà. Es nota que està orgullós d’on viu. Tant penja una fotografia de les jardineres abandonades i en mal estat de la Rambla com de les herbes acumulades a diferents punts o locals tancats que donen molt mala imatge. Fins i tot ha arribat a agafar una escombra per netejar i recollir papereres del barri vell on s’acumulaven les deixalles. Aquest esperit crític i de denúncia sovint ha estat respost immediatament per l’Ajuntament per arranjar determinades deficiències que ell havia publicat. Faltarien més Pere Quera.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents