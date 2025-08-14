Opinió
La remenada dels noms
En temps de la Guerra Civil Espanyola el bàndol republicà va emprendre un determini de «depurar»: segons el diccionari és «llevar les impureses d’alguna cosa i/o expulsar els membres considerats perillosos o desafectes». L’objecte d’una determinada depuració va ser la denominació dels pobles que porten nom de sants i santes, des de temps immemorial. Eren, doncs, «perillosos o desafectes», al peu de la lletra. A la nova nomenclatura de la geografia catalana, així imposada, va resultar que Sant Pau de Segúries es va dir Segúries de Ter; Sant Joan de les Abadesses era Puig-alt del Ter; Sant Celoni s’havia de dir Baix Montseny, Sant Jaume de Llierca, Poble del Llierca, i així fins a 88 canvis de nom, a tot Catalunya. El geògraf Pau Vila, considerat el científic pare de la geografia catalana moderna, no es va poder estar de lamentar aquell desgavell i es va manifestar així: «canviar un nom de poble és un eclipsi, és una manifestació pueril pròpia de temps revolucionari».
El bàndol vencedor d’aquella guerra, l’any 1939 també va remenar noms: per exemple, a la ciutat de Girona es varen canviar les plaques de denominació d’alguns carrers com la Rambla, el carrer Nou, la Gran Via, Abeuradors, entre d’altres.
I dels retocs de noms de lloc passem als noms de persones. És un tema de vidre, on algú pot prendre mal. Per exemple recent, un Ajuntament de la Costa Brava, aquest estiu, volia suprimir el cant de l’havanera «El meu avi», tot al·legant que s’ha remogut degudament el nom del seu autor, Ortega Monasterio, i no resulta presentable del tot, diuen; però en aquest cas l’auditori popular va distingir molt bé entre la vida d’un autor i la qualitat de la seva obra, emblemàtica com sempre, i es va cantar «El meu avi». Per prendre’n nota.
Atenció a la remenada de noms, que la cosa no prengui una envergadura perillosa. Ara mateix, Donald Trump, president dels Estats Units, vol canviar el nom del Golf de Mèxic per Golf d’Amèrica; i a continuació, posats a la mateixa feina també vol canviar el nom del Centre d’Arts Escèniques, a Washington, que fins ara es diu John Fitzgerald Kennedy per posar-li Melanie, nom que coincideix amb el de l’esposa del president mateix.
L’alteració de noms públics en nom d’un cert puritanisme o d’uns certs capricis, és perillosa. Compte amb utilitzar el microscopi amb intencions de depurar severament. (Per exemple, si algú remenés la crònica dels almogàvers -segle XIII, guerrers d’ofici al servei de Catalunya - trobaria que les seves grans conquestes no les obtenien pas tirant paperets i serpentines... I a Barcelona hi ha un carrer que porta el seu nom.)
No hauríem de remenar gaire els noms perquè ens exposem a canvis a les pàgines de la nostra història, reformes a les plaques dels noms de carrer, i qui sap si algun monument hauria d’anar a terra. Segur que sí. Quedem que és material fràgil.
Les obres històriques, les creacions artístiques, les organitzacions socials i tots els resultats d’una activitat humana han de ser valorats per les seves qualitats pròpies, avenços significatius, valors de progrés humanístic, sigui qui sigui el seu autor, que moltes vegades és desconegut i, realment, no fa falta conèixer el seu nom. «El meu avi» es va cantar més fort que mai.
