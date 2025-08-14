Opinió
El sac dels traïdors
El moviment independentista ha consistit sempre en una crítica devastadora de la realitat, i dels que administren de realitat i veuen que la independència és impossible, i a la vegada en l’exaltació desmesurada d’un suposat líder que des del seu racó ha d’arribar i ha de dur amb ell una solució màgica.
La primera realitat moderna d’aquest moviment independentista, la primera realitat moderna a la qual es van enfrontar per oposar-hi un líder salvador va ser el president Jordi Pujol. No n’hi van oposar només un: primer foren Àngel Colom i Pilar Rahola i després Josep Lluís Carod-Rovira, procedint Esquerra com sempre a arrencar-se els budells pel camí. A Carod també el trinxàreu i en aquesta darrera esbudellada l’independentisme va inventar-se el lideratge de Joan Laporta, just quan va deixar de ser president del Barça en la primera etapa. Va ser també una campanya considerable, aquella. Quatre escons. Quatre.
Després vingueren els temps del president Mas, que líder no ho va acabar mai de ser gaire, però president sí que va ser-ho, i l’independentisme va córrer a exaltar Oriol Junqueras per oposar l’alegria redemptora d’un professor d’Història, amb gust per enfilar evidències, a la trista, previsible, dissortada presència de Mas, que inundava cada sorral on jugava.
Després va venir la CUP, jo no sé si se’n recorden, però després vingué la CUP, i la CUP molts se la van prendre com una alternativa real a Esquerra i Convergència. Molts d’aquests independentistes que fan un discurs pretesament racional, pretesament intel·ligent per urgir-nos a desvincular-nos d’Espanya, van arribar a presumir de votar la CUP, van vantar-se’n, en una demostració més del grau de destrucció, de devastació que sempre ha comportat el suposat amor a Catalunya dels independentistes.
Fins a tal punt ha estat sempre desesperat el moviment independentista: la CUP. Ara ja ningú no recorda la CUP. Ara ja a tots ens sembla la barbaritat política i moral que va ser que el moviment independentista i els passos del procés fossin guiats per la CUP, perquè ho van ser, i així vam tenir el president Puigdemont, que també us va semblar un heroi per oposició a Junqueras, a qui aquells dies ja no vèieu com el follet redemptor que havíeu vist contra el president Mas i ja era un traïdor, una persona detestable en grau màxim, el mateix en què per a vosaltres ho eren Josep Borrell o Mariano Rajoy.
I què dir de Carles Puigdemont, què podríem dir-ne ara. Em sap greu i tot. Va ser també el líder que havia de desafiar el sistema, i ell en certa manera ho va voler ser, però també sabia que no podia, que no en sabia més, que no en sabia prou, i es va sentir impotent, i frustrat, i suposo que va ser de bona fer que va dir-vos totes aquelles mentides piadoses de les declaracions d’independència fraudulentes. No crec que ho fes per fer-vos mal; i després es va escapar perquè un covard ho ha estat sempre, però no l’hi podeu retreure, perquè és un covard en un poble de covards i per això tenim la història que tenim i no una altra. Vull dir que la gran diferència entre Puigdemont i jo no és que jo sigui més valent, sinó que no miro de dissimular que soc tan covard com ell i per tant em comporto com el que soc, i com el poble que tinc, estalviant els escarafalls.
Però de res no serveixen els matisos en aquesta sòrdida maquinària i també Puigdemont va caure al sac fosc dels retrets. Vist en perspectiva va durar-vos poc. I ara és un altre traïdor del sac sense fons, dubto que hi hagi a Europa cap altra causa amb un sac de traïdors tan gros. També dubto que hi hagi al món un moviment tan important com l’independentisme català, que continua sent important i continua tenint els seus moltíssims adeptes, tot i que ara estan a l’atur; dubto, com deia, que hi hagi un moviment tan significatiu liderat intel·lectualment per persones, en una primera etapa, de les característiques de Pilar Rahola o Salvador Cardús, i ara ho són aquesta colla d’exaltats de cap equilibri mental que per oposició a Carles Puigdemont diuen que Sílvia Orriols serà la nova presidenta que ens portarà un nou país per a tots.
És veritat que el proper cicle electoral serà favorable a Aliança Catalana. És veritat que tant als ajuntaments com al Parlament obtindran molts més vots i representants que no pas tenen ara, però de tota manera sempre dins de la insignificança i de la incapacitat per governar, de veritat, res que vagi més enllà d’algun ajuntament menor, com és el cas de Ripoll.
De tota manera la pregunta clara és: quant trigaran els independentistes a posar Orriols i els seus col·laboradors al sac tan gros dels traïdors? Quan creus que trigarà una pobra mare de cinc fills de Ripoll a entendre la realitat, administrar-la i actuar d’una manera mitjanament sensata respecte de les seves possibilitats?
L’independentisme està construït sobre veritats que no vol dir-se. No sé per què no se les vol dir però el cas és que no ho fa i així és impossible. La primera veritat oculta és que el poble de Catalunya no vol la independència del seu país. Després hi ha una altra veritat l’ocultació de la qual no és tan grossa en termes quantitatius però que qualitativament encara és més devastadora: ni tan sols els independentistes volen la independència de Catalunya i els sembla un negoci molt més interessant viure de ser independentistes que no acaben d’arribar mai a Ítaca, que no pas pagar l’onerós preu d’algun dia arribar-hi. Això és determinant per a la política catalana i ho va entendre millor que ningú el president Pujol, que va saber administrar molt intel·ligentment les intensitats per satisfer els catalans en aquesta jo no diria que hipocresia, però sí fantasia sexual elaborada, amb la frisança que de tant en tant una madama ens endreci d’una bona fuetada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- La casa dels famosos a Cadaqués
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026