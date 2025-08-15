Opinió
Atureu el genocidi
«Als ghettos, els camps de concentració i els camps de treball creats pels alemanys, els seus aliats i els seus col·laboradors, els jueus van ser assassinats mitjançant privacions deliberades, malalties, tractes brutals i actes arbitraris de violència» (de l’Enciclopèdia de l’Holocaust).
De veritat que no puc més. No puc veure més les imatges del dia a dia a Gaza, no puc suportar més les notícies de les persones que maten de gana, no puc aguantar més la vergonya que em genera que no hi hagi una resposta immediata i contundent a nivell mundial per condemnar aquest genocidi i posar-hi fi.
Penso que tothom hauria d’estar com jo: indignada, emprenyadíssima, impotent, amb el cor trencat. Però soc conscient que no és així. Hi ha moltes persones que prefereixen mirar cap a un altre costat i no posicionar-se davant d’aquest mal que ens corromp com a humanitat. Ho puc entendre: jo mateixa, de vegades, voldria poder passar de llarg de totes les atrocitats que m’arriben cada vegada més sovint a través de les xarxes socials de persones valentes -periodistes, metges, ciutadans anònims- que les expliquen en primera persona. Són vídeos, fotos, textos dolorosíssims, que se’m claven directament a l’ànima.
Però no vull passar-hi de puntetes: escullo veure’ls, llegir-los. Escullo que se’m trenqui el cor cada vegada, escullo plorar de tristesa, escullo tremolar d’impotència. Escullo deixar que la ràbia se m’endugui, escullo permetre que la pena m’arrasi. Escullo sentir que tinc ànima, que tinc cor. Escullo acceptar que em commogui fins al moll de l’os el dolor de la mare palestina famolenca que carrega el cos desmanegat del seu fill assassinat. Escullo que em cremin per dins les llàgrimes del nen desconsolat perquè no ha pogut fer res per la vida del seu gatet: «Ja no sentiràs més els drons ni les bombes caient. Perdona’m per no haver-te salvat», diu l’Ahmed Aaed, plorant davant el cadàver d’en Leo. Escullo sentir el pes de l’extenuació davant l’enèsim assassinat d’informadors, escullo empassar-me com un glop roent la fúria davant la justificació de sempre dels assassins: «Formaven part de Hamàs».
Ja no puc ni perdre el temps enredant-me en debats com ara si la Rosalia hauria d’haver condemnat el genocidi abans que l’assenyalessin per no haver dit res. És clar que ho hauria d’haver fet! Ella, i tothom que tingui una mica d’influència (i de consciència, és clar), hauria de posicionar-se clarament davant d’una barbaritat tan gran. Però ja se sap que, pel pa, balla el ca.
Ja no puc ni permetre’m el luxe de contestar els que em diuen que si vull que els musulmans vinguin a imposar-nos la seva religió, que les dones «allà» no tenen cap dret, que si vull acabar portant burka, que si he oblidat que les llibertats que tant ens ha costat guanyar se’ns acabarien, que la religió musulmana és profundament antidemocràtica i masclista. Segur que tenen part de raó (de fet, em sembla que totes les grans religions són masclistes i molt poc democràtiques), però no estem parlant d’això: estem parlant d’un genocidi que el món contempla sense actuar. I de veritat que no puc més.
