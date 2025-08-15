Opinió
Gasetilles de l’exili (5)
En el supermercat tenen tancades amb clau les costelles de xai, es veu que es consideren ja un objecte de luxe i no falta qui, si l’encarregada es distreu, se’n fica alguna ala butxaca. Un entra en el Bon Àrea amb el seu carret de la compra i se sent transportat al Tyffanys de la Cinquena Avinguda. Vaig donar per fet que la caixera, a qui li vaig haver de sol·licitar que m’obrís la caixa forta de la secció de carnisseria, em mostraria diverses costelles de xai embolicades en vellut, perquè triés la que més s’avingués a la meva necessitat, tot atenent-me amb un somriure i amb el xiuxiueig de joiers, maîtres de bons restaurants i frares confessors.
-Si és per a regalar, li recomano aquesta. Observi com la carn brilla de besllum i que delicat és el seu greix. Ideal si es vol fer servir per a una barbacoa, tot i que tampoc desentona al costat d’unes patates fregides. Ahir mateix un nuvi en va adquirir una per a regalar a la seva promesa en la petició de mà.
-De fet, estic buscant alguna cosa per a mi.
- En aquest cas, permeti que li mostri unes costelles de xai que ens porten directament d’Extremadura. Es lleparà els dits. Haurà d’esperar uns minuts, està a punt d’arribar el furgó blindat que ens les porta.
Ni les botifarres ni les hamburgueses ni els pits de pollastre filetejats tenen aquest estatus de producte de joieria, un només ha d’abastar-les i posar-les en el carro, ni tan sols serveixen com a inversió de futur, només per a menjar. Les costelles de xai, en canvi, guardades sota clau, han de demanar-se específicament, millor si és en veu més alta del normal, així la resta de clients l’observin a un amb indisimulada admiració i els empleats es desfan en reverències servils. Fins i tot va haver-hi una buscona que se’m va acostar amb intencions lascives, si bé imagino que l’única cosa que anhelava de mi era la costella, de la botifarra no en volia saber res.
No falta gaire perquè la resta d’aliments corrin la mateixa sort, de manera que els supermercats hauran de protegir els queviures amb alarmes i portes blindades. Segons les últimes dades, des de la pandèmia, fa cinc anys, el preu dels aliments ha augmentat a Espanya un 38,5%. Si no és vostè polític, familiar d’un polític, amic d’un polític o senyoreta de companyia d’un polític -quatre categories que sumen la meitat de la població espanyola-, m’estranyaria que el seu salari hagués augmentat en aquest mateix percentatge durant l’últim lustre, és a dir que, per més que Pedro Sánchez surti per televisió a dir-li que cada dia viu vostè millor, desenganyi’s: és vostè cada dia més pobre, allò que es diu un pringat. Fan bé els supermercats de guardar els aliments sota set cadenats, avui són les costelles de xai, però les patates, el pa i les bledes també seran aviat objecte de robatori, tal vegada a mà armada.
Per fortuna, no hi ha mala notícia que no vagi acompanyada d’una altra de bona. Mentre els aliments costen aquest 38,5% més, les begudes alcohòliques i el tabac augmentaven només un 22%. No m’ha cridat Nostro Senyor cap al vici del tabac, així que per aquest costat no en puc esperar gaire benefici, però el supleixo amb el de l’alcohol, tot sigui per estalviar en la cistella de la compra. Pragmàtic com soc, he canviat el peix blau per la cervesa rossa i l’arròs pel Ribera del Duero, tot això que hi surto guanyant. M’ha sigut una mica més difícil convèncer els meus fills -m’acompanyen en l’exili, fet que parla molt bé dels valors que els han estat inculcats- que en l’esmorzar mullin les galetes en vi i no en l’habitual llet amb cacau, però una vegada s’hi han acostumat, fins i tot em sol·liciten repetir. Amb molts de riures i alegria, a més. No hi ha res com començar el dia cantant en família cançons de taverna.
Com que els preus dels productes bàsics augmenten molt per sobre dels salaris, a Espanya som més pobres cada dia, però ens és igual, ja que ens surt barat emborratxar-nos l’hi perdonem al govern, fins i tot l’hi agraïm brindant. El govern, per part seva, encara més content, perquè, amb una mica de sort, gràcies a l’alcohol que bevem per a estalviar, els ciutadans oblidarem l’engany de l’amnistia i els casos de corrupció.
