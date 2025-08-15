Opinió
Trenta anys i vint-i-nou sopars
Fa quinze dies, el 31 de juliol ens vam reunir una colla d’amics a can Ribas de Sant Gregori per fer el tradicional «sopar d’estiu». Culminàvem així una tradició iniciada el 31 de juliol de 1996 a Girona a la terrassa de Sant Lluc que és el castrum dels Manaies. Els impulsors d’aquell sopar de fa trenta anys eren una colla de manaies de Girona en actiu: Ricard Amich, Ramon Boix, Josep M. Masferrer, Xavi Masgrau, Pere Ordis i Narcís Pérez. Dos ja no hi són. Aquests anys al sopar planava un aire de tristesa i l’absència d’en Ramon Boix era massa recent. El grup impulsor ha sofert modificacions, unes per causa de força major i alguna altra per allunyament voluntari. Aquest grup ha rebut el nom dels «Viejus», referit en part al fet inexorable de l’edat i en part a la progressiva retirada dels primers rengles de l’organització dels soldats romans. Ara integren aquest grup tres dels impulsors d’origen (Masferrer, Pérez i Ordis) i cinc d’altres membres d’incorporació posteriors: Màrius Fuertes, Jordi Vidal, Carles Vaello, Jordi Ministral i Narcís Mas, tots ells amb responsabilitats diverses directives i organitzatives a la Confraria de Jesús Crucificat.
La idea inicial, primigènia, que s’ha mantingut fins fa set anys era una mica transgressora, i el sopar com el primer any es revestia d’un punt d’aventura furtiva. Es triava un lloc emblemàtic de la ciutat, principalment a la ciutat antiga, i es feien els preparatius d’una logística complexa inclosa una certa clandestinitat. Arribat el dia a mitja tarda arribava al lloc una furgoneta i algun altre cotxe que descarregava taules, cadires, parament de taula, cafetera, equip de música, begudes diverses (cerveses i vi, principalment) i s’esperava amb la taula parada l’arribada de les safates del menú que s’havia encarregat. La trobada era sempre consentida, tàcitament autoritzada, després de les dues primeres convocatòries que havien tingut un caràcter més d’irrupció espontània a un espai privat el primer any i a un espai semipúblic, amb permís de la Catedral, el segon any, a les escales de la Catedral.
La geografia dels sopars és un itinerari iniciàtic pels espais més emblemàtics, i adients, del Barri Vell, per parar una taula per a entre deu i quinze comensals. La seqüència que ha recopilat amb fidelitat notarial en Josep M. Masferrer ha estat així: Terrassa de Sant Lluc (1996), amb escalada amb escala inclosa, Escales de la Catedral (1997), Caserna d’Alemanys (1998), Jardins del Dr. Figueras (1999), Portal de Sant Cristòfol (2000), just en el punt rodó de la muralla en el camí de ronda, escales de Sant Domènec (2001), amb una incursió al Claustre, Torre Gironella (2002), a l’espai central de l’antiga fortificació entre la porta de la reina Joana i la muralla exterior. Els anys 2003 i 2004 es va repetir al Jardí de l’Àngel, i va seguir el pati de la casa Mascaró (2005), al carrer de la Força, a la plaça dels Jurats (2006), al jardí de la francesa (2007) amb una irrupció hilarant d’en Jaume Fonalleras Codony, fent de Dalí. El 2008 el sopar va ser a la placeta de l’Institut Vell, amb un record especial per a la Natàlia Molero, la convidada entre altres d’aquell any. El 2009 va ser als Jardins John Lennon, quan encara eren practicables, el 2010 es va repetir la Torre Gironella com el 2011 la caserna d’Alemanys i el 2012 els jardins John Lennon. El jardí del Casino va acollir el sopar de 2013 i el 2014, un dia de pluja, es va fer als jardins de can Nadal Farreras de la plaça de Santa Llúcia. El 2015 com una certa evocació de 1996 es va fer al castrum de Sant Lluc aquesta vegada amb les benediccions de Mn. Sebastià Aupí consiliari dels manaies. L’any 2016 es feu al soterrani de la Catedral entrant per la pujada dels Manaies i pel Passeig Arqueològic, el 2017, amb l’eficaç acompanyament d’en Gustau Torres al pati de les antigues escoles de Sant Daniel i el 2018 al pati de la casa del Campaner al costat del col·legi del Cor de Maria. Després, amb el parèntesi de 2021 sense sopar per la pandèmia i per això són trenta anys i vint-i-nou sopars, s’han anat succeïnt diversos restaurants: el Mirador de can Pi (2019), L’Exquisit (2020), casa Flora (2022), el Cul del Món (2023), a Quatre Mans de Sarrià de Ter el 2024 i enguany, com dèiem al principi a can Ribas.
Els companys traspassats, la dificultat per trobar llocs idonis i «tàcitament autoritzats» van anar fent canviar l’esperit fundacional quan la sobretaula s’allargava fins a les quatre de la matinada amb gintònics i els encarregats de desmuntar veien com despuntava el dia per darrere de les Gavarres!. Els sopars han anat perdent poesia i els impulsors d’ara (els «Viejus actuals», amb encert i un punt de nostàlgia han decidit que enguany es tancava aquesta vella i bella tradició dels estius.
A tots ens queda l’espina clavada de no haver pogut fer un sopar al pati de la Casa Pastors per dificultats administratives; ara ja no es podria ni físicament tot esperant el destí futur d’aquest edifici un cop hagi estat adequadament excavat en profunditat.
Amb alguna intermitència, poques, he assistit a aquests sopars des del tercer any (1998), on vam comprovar que durant tot el sopar que va durar molt no va aparèixer ningú per a demanar-nos explicacions, i he pogut compartir d’aquesta manera taula amb els quaranta-cinc amics i amigues que els «Viejus» han anat volent convidar. Hi he vist desfilar tres alcaldes: Anna Pagans, Carles Puigdemont, i Marta Madrenas, un degà del Capítol (Mn Gabriel Roura), notaris (Brancós), metges (Xavi Vila) periodistes (Jordi Bosch), escriptors i escriptores (Josep M. Fonalleras, Salvador Garcia-Arbós), arquitectes (Carles Falcó), banquers (Maite Gimeno), agents d’assegurances (Jordi Boada), el llibreter major Guillem Terribas, o l’aleshores arxiver major municipal i ara Cronista oficial de la Ciutat, Joan Boada o regidors amb tradició manaia i amistats amb els «Viejus» (Tomàs Sobrequés). I la imperdible Mariona Massaguer que des de la seva proximitat al convent, ara buit, de les Caputxines, ens anava subministrant llaminadures per acompanyar els cafès i postres.
L’enyorada Rosa M. Labayen, i entre els traspassats hi hauríem d’afegir en Joaquim Pla Dalmau amb tants vincles fundacionals amb els Manaies, en Josep Tarrés, en Joaquim Amich, en Narcís Ventura, entre d’altres I entre els convidats actius recordo bé en Pere Quera, la Nuri Marull, la Rosa Maria Ros, la Isabel Salamaña, la Isabel Pla, en Jordi Araus, i en Pere Cornellà, assidu dels sopars i subministrador del cafè i de les teories sobre l’aroma i les diverses qualitats d’aquest producte. Me’n deixo uns quants, i em sap greu, però qui vulgui la llista completa en Josep M. Masferrer la té actualitzada i disponible.
D’estiu a estiu, trenta anys i vint-i-nou sopars.
