Opinió
Un bany a Sant Feliu
Banyar-se a la platja urbana de Sant Feliu de Guíxols a les vuit o quarts de nou del matí és una delícia pels que valorem tenir força metres quadrats de sorra i aigua per a nosaltres sols. Aparco davant de l’impressionat edifici del Casino dels Nois, els parquímetres encara no funcionen, passo pel monument a Garreta just un segle després de la seva mort, any per any i en un moment soc a l’aigua. He passat per sota els característics arcs metàl·lics, amb un làmpada de gust mariner que penja i la silueta d’un vaixell retallada al damunt. Espero que cap regidor innovador o urbanista curt de gambals no se’ls passi per la barretina carregar-se aquets elements tant ganxons. De l’aigua estant els magnífics pins em tapen el passeig i els seus edificis que sempre m’ha semblat que fan de Sant Feliu una ciutat senyorial. Més enllà hi ha el mercat, una delícia pels sentits.
La badia, protegida per l’escullera del port fa que l’aigua sembli un mirall i puc banyar-me tot badant. Em ve al cap que, quan era una criatura, vaig estar unes quantes nits sense dormir després de veure a les portades dels diaris la mes gran mànega d’aigua vista per aquestes latituds, que em va semblar un tornado apocalíptic. Encarat al costat de Tossa, veig el cim de Sant Elm on diuen que el periodista i poeta Ferran Agulló va batejar aquest litoral com a Costa Brava -si non è vero è ben trovato- però abans, més avall veig l’edifici on hi havia hagut una discoteca a primera línia de mar. Hi tinc bons records, llàstima que portés l’horrorós i acomplexat nom de Palm Beach. La ridícula mania de posar noms exòtics queda molt ben explicada per Fages de Climent quan diu que l’Hotel Paris, de Figueres, ve a tenir la mateixa categoria que l’Hotel Figueres, de Paris.
Em passen pel cap records del tren de Sant Feliu a Girona (no pas de Girona a Sant Feliu com em va corregir l’amic Xavier Romero), records d’un festival internacional de cinema amateur que generava vocacions en aquell llamp de cine Las Vegas, que era espectacular. I em ve al cap un slogan del segle passat: Sant Feliu, hivern i estiu! Potser caldria recuperar-lo. Surto de l’aigua, ni tant sols m’estiro. M’asseco i penso que deuria ser per aquí a l’aprop que, al segle I va rebre martiri sant Feliu (o Fèlix) l’africà que, juntament amb sant Cugat van portar el cristianisme a terres de Girona. I me’n torno cap el cotxe, abans no comenci a córrer el parquímetre. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
