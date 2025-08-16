Opinió
Cinisme convergent
Ja diu la dita que sempre acabes emmascarat per una paella bruta. Fa uns dies, Agustí Colomines, diputat de Junts i expresident de la Fundació CatDem, aquella que va rebre uns quants milions d’euros en donacions «altruistes» de les principals empreses del país, va escriure a la xarxa X que «l’estat de la premsa catalana és esfereïdor i el repartiment de la publicitat institucional majúscul, que no s’entén que es pugui mantenir sense cap control. Està clar que se subvenciona per afinitat, més que no pas per la difusió real, segons les vendes de cada mitjà». I l’exvicepresident del Parlament Josep Costa (Junts), també hi va ficar cullerada: «La xarxa mafiosa que ha creat ERC per convertir els mitjans públics i privats en eines al servei de la seva estratègia política és una trama delictiva que gestiona arbitràriament i abusiva molts milions de fons públics. Delictes que comporten presó».
S’ha de ser molt cínic per realitzar aquestes acusacions des de les files convergents, partit que va crear i dissenyar la xarxa clientelar de les subvencions als mitjans de comunicació en l’últim mandat de Jordi Pujol, fa més de dues dècades. Després que Pasqual Maragall (PSC) fos el candidat més votat en les eleccions catalanes de 1999, els convergents, que ja controlaven els potents mitjans de comunicació públics, van arribar a la conclusió que també necessitaven la fidelització dels mitjans privats. L’autor intel·lectual del projecte va ser el secretari de Comunicació, David Madí, que depenia directament del conseller en Cap, Artur Mas. Els anys 2002 i 2003 van tirar la casa per la finestra: el Grup Godó va rebre 15.358.290 euros entre convenis, subvencions i subscripcions (en va contractar fins a 17.500!); el diari Avui, 8.007.680; Edicions Primera Plana, 5.935.610 euros; i el Grup El Punt, 5.074.360. En aquest mateix període de temps, el Diari de Girona va percebre 297.340 euros. Com em va dir David Madí, en un petit despatx de la Generalitat: «Si vosaltres us porteu bé, nosaltres ens portarem bé». Queda clar que no vam ser bons minyons.
En l’any electoral de 2003, el Govern de CiU va concedir 18 milions d’euros a dit. Fins i tot, Artur Mas, que seria el candidat convergent, va repartir algunes subvencions quan ja s’havien convocat les eleccions del 16 de novembre. Proporcionalment a la seva difusió, el rotatiu més beneficiat va ser el diari El Punt. Era una obsessió convergent treure un diari esportiu en català. El Punt s’hi va prestar de bon grat, pagant la Generalitat, per descomptat. Així, va néixer El 9 Esportiu (més endavant convertit en l’Esportiu), que no va passar mai de ser un suplement d’esports d’El Punt. Durant un temps, van intentar vendre’l per separat als quioscos, però no el comprava ni el Tato. Això sí, els milions de diners públics queien a dojo, i continuen caient. Només l’any 2003, El Punt va rebre 1.983.340 euros per un simple suplement d’esports encartat dintre del diari.
Malgrat haver regalat uns quants milions d’euros de diners públics, Artur Mas va veure com, primer Maragall, i després Montilla, li barraven l’accés a la presidència de la Generalitat. Això sí, aquella xarxa clientelar que va dissenyar David Madí va acabar essent estructural: s’hi ha quedat per sempre. Entre 2006 i 2007, el tripartit va augmentar en un 123% els diners destinats a mitjans, malgrat que, quan van entrar al govern, el 2004, va prometre retallar les subvencions. El PSC, amb la seva tradicional habilitat, va concedir el control dels mitjans (igual que TV3) a ERC, i bé que els republicans en va saber treure rèdit. Els més beneficiats van continuar essent els de sempre (La Vanguardia, El Punt, l’Avui, els d’Eliseu Climent al País Valencià, etcètera), però s’hi van afegir mitjans propers a ERC, que van aprofitar per consolidar-se. El principal va ser el grup Cultura 03, fundat l’any 2003, presidit pel totpoderós Oriol Soler, i que, entre 2005 i 2010, va rebre 8 milions d’euros. Es va donar la circumstància que Eduard Voltas, director i editor de Sapiens, del Grup Cultura 03, va ser el secretari general de Cultura entre 2007 i 2010, amb Joan Manuel Tresserras (ERC) de conseller. Tot quedava a casa: el diari Ara, el primer propietari del qual va ser el Grup Cultura 03, va rebre 990.000 euros de subvenció quan encara no tenia ni data de sortida. Després, tots els successius governs han mantingut aquest sistema clientelar, que va patentar Convergència, per si ho han oblidat Colomines i Costa.
