Opinió
Tu contestes els Whats?
Han passat 150 anys des que Alexander Graham Bell va trucar a l»habitació del costat i va dir «senyor Watson, vingui, que el vull veure». Se suposa que va ser el primer missatge telefònic de la història. Però en tot aquest temps no hem aconseguit tenir amb el telèfon una relació realment natural i racional.
Quan es tractava d’un invent nou i una trucada constituïa un esdeveniment era comprensible que el ring ho aturés tot, no fos cas que truqués la iaia per comunicar que l’avi havia mort caient per l’escala. Però fa ben pocs anys, quan el telèfon ja era omnipresent, encara era gairebé unànime la tendència a considerar que el telèfon havia de tenir prioritat. No era una decisió racional. Simplement, era així: t’acostaves a la taula d’algú, li comentaves alguna cosa i, per important que fos, si sonava l’aparell de sobre la taula, el nouvingut invisible s’infiltrava en la conversa, la tallava i et quedaves amb la paraula a la boca. Quantes estones devem haver passat drets al costat de la taula d»algú que, assegut, va parlant amb un comunicant a qui no veiem mentre ens mira aixecant les celles i les espatlles volent dir: «noi, què vols que hi faci si s’enrotlla?». Un ús natural del telèfon hauria consistit a despenjar-lo, deixar-lo a sobre la taula i que, qui trucava, s’esperés, igual que hauria fet algú que s’hagués afegit físicament a la conversa. Això hauria estat el natural, però mai no ho ha estat. I ja no serem a temps de reeducar-nos, perquè ara, trucar ja és tota una altra cosa.
Ara és un acte especial per a ocasions molt calculades. Telefonar és com els torrons, els panellets o el cava francès. Els joves sempre marquen tendències als grans (ho clavava Danone: «aprende de tus hijos»), i com que els joves han convertit trucar en un acte intrusiu i gairebé delinqüencial, tots ens hem adaptat a fer servir el WhatsApp i el mail en comptes de la veu. I realment, si no ho portem massa lluny i no agafem sociofòbia com ja els està passant a molts joves, no està malament. Amb el mòbil, per fi, hem après a ignorar o penjar el telèfon, i el Whats i el mail són invents genials. Molt bé. Però ara hi ha qui fa tot el contrari: no contesta. O tarda moltes hores. O dies. És molt lleig i molt improductiu. Els joves en diuen «deixar-te en vist», però hi ha qui concep la privacitat del seu Whats com si fos la línia secreta d’un agent de la CIA, i ni tan sols té la marca blava que indica que ho ha vist. O sigui: o anem per feina i contestem els Whats, o tornem al telèfon. I en això no imitem els fills: ens hi posem.
