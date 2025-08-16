Opinió
Infidelitat
Anualment ens trobem companys d’escola a l’entorn de la taula d’un bon dinar. Entre altres avinences, tots tenim sentiment «culer». Ara bé, enguany, en Pere i en Joan, han vingut amb els colors blanc-i-vermell del Girona.
Com poden trair la camiseta blaugrana de tota la vida i vestir-ne la d’un altre equip, encara que sigui del Girona, la nostra estimada ciutat?
La fidelitat a l’equip esportiu de la infància, és fins a la mort!
Podem canviar, de parella, d’empresa, de partit polític, de religió, però mai dels mai, del nostre equip favorit. Un consens generalitzat va flotar en l’ambient, sense menystenir el caliu d’amistat, forjada amb «anys i panys «
Aquesta anècdota sobre la infidelitat és banal, però no ho és, quan analitzem seriosament les reaccions socials sobre els que canvien de partit polític, de grup religiós de parella o en qualsevol dels innumerables àmbits de la infidelitat que per una qüestió d’espai, em valdré de la divisió feta pel filòsof André Comte-Sponville: del pensament; de la moral i de la parella (Pequeño tratado de las grandes virtudes).
Sigui quin sigui l’àmbit de la infidelitat, la persona infidel queda socialment avergonyida per alguns d’aquests estigmes: traïdor/a; botifler/a; esquirol/a; heretge, apostata… (i tants d’altres) que afecten al seu benestar social, psíquica emocional, sexual que pot derivar en malaltia i de retruc pertorbar la convivència amb coneguts, amics i saludats.
Atès que la vida és canvi i que el canvi és vida, cal desdramatitzar els canvis de pensament, de moral o de parella? Veiem succintament aquestes tres tipus d’infidelitats.
La infidelitat del pensament no és canviar simplement d’opinió, sinó deixar de ser intel·lectualment honest. Un pensament és infidel quan es nega a confrontar-se amb la raó i l’evidència, i se sotmet a dogmes o prejudicis. També quan de la seva infidelitat, en treu beneficis personals o econòmics. Cal recordar, però que «Roma no paga als traïdors».
La infidelitat moral passa quan es tria el mal pel simple fet de ser lleial a una persona o causa equivocada, per exemple dels soldats que van jurar fidelitat a Hitler. La fidelitat a l’estupidesa és una estupidesa encara més gran.
Sobre la infidelitat a la parella, «son figues d’un altre paner». A la literatura de consulta sobre aquesta qüestió, la defensa a ultrança de la fidelitat i el compromís l’estableixen amb més freqüència, ideòlegs, religiosos i moralistes. En canvi la ciència, en general, abunda en la contradicció infidelitat social vs. sexual.
Ara bé, un criteri terapèutic generalitzat, és que no és un problema de parella, sinó de la persona infidel que enganya, menteix i sembra desconfiança en la relació. Aquesta conducta infidel , no és bona per cap d’ambdós actors per tot el que comporta de mal viure.
El florentí, Piero Ferrucci, filòsof, psicòleg i fisioterapeuta, en el seu llibre «El poder de la bondad» ens aporta el concepte de lleialtat més holístic que va més enllà de l’acord o jurament de fidelitat, si no que deriva de la bondat de la mateixa persona i es refereix a l’adhesió incondicional i el suport constant a una persona causa o grup. Es basa en els valors, el respecte i l’honestedat.
A la seva filosofia, la lleialtat emergeix de la bondat i l’empatia, i és un reflex del nostre caràcter. No és un jurament, sinó l’adhesió constant a les persones que apreciem, un compromís silenciós que enforteix amb cada acte d’amabilitat.
Em permeto, per acabar amb tres frases, extretes del llibre i autor esmentat.
«La lleialtat no és una promesa, sinó una conseqüència de l’amabilitat que cultivem al cor.»
«Ser lleial és un acte de gratitud. És recordar qui ens va ajudar, i triar romandre al seu costat no per deure, sinó pel vincle que s’ha creat.»
«El veritable lleial és aquell que defensa en l’absència d’allò que valora en la presència. No és la fidelitat al pacte, sinó la coherència amb el sentiment».
