Opinió
Migrants no, menys si són prostitutes
L’estiu racista està a ple rendiment aquests mesos. Ja vam veure allò de Torre Pacheco. Aquesta setmana comprovem la «caça» patriòtica a immigrants nouvinguts en pastera a les platges de Motril, i després el veto de Vox, amb el suport del PP, a les festes religioses musulmanes a l’Ajuntament de Jumilla. La qüestió és limitar drets. Un dia és per religió, un altre per una notícia falsa que s’inventen i un altre per idees polítiques. Les xarxes socials s’omplen de missatges com ara «immigrants, no». I cada vegada que els llegeixo, no puc evitar pensar en la seva gran excepció: «Immigrants, no... menys si són prostitutes».
Perquè sí, el racisme s’adiu amb el masclisme. I he perdut la quantitat de persones que m’han escrit missatges privats avisant que coneixen uns quants racistes que lladren contra els immigrants durant el dia, però al vespre no filen prim amb dones migrants, rere les portes d’un club o d’un pis. Hi ha tanta demanda que la immensa majoria de les prostituïdes a Espanya venen de països on són enganyades i explotades. Captades per xarxes que saben prou bé com en poden treure molt de benefici. Elles no són amenaça; són consum.
Els mateixos que acusen els immigrants de ser violadors, callen davant milers d’homes que paguen per exercir poder sobre dones vulnerables. No en diuen violència; en diuen lleure o servei. Els irrita que arribin immigrants en pastera, però no els incomoda que milers de dones estrangeres siguin traslladades cada dia per xarxes d’explotació. Aquests tipus no els cacen mai. Ho deia el mateix Tribunal Suprem, quan afirmava que «l’esclavitud del segle XXI és als clubs de cites». Perquè, és clar, a aquestes dones no els assignen el rol de «nostres». El que és sagrat són «les nostres dones, les d’aquí». Les altres, les pobres, les estrangeres, poden ser comprades, usades i oblidades. A elles no les converteixen en «problema» perquè això implicaria mirar cap als veritables responsables: els qui consumeixen, els qui es lucren, els qui ho permeten. I allà ja no es pot assenyalar amb el dit sense risc d’apuntar-se a un mateix. O a un conegut.
Aquests patriotes s’han oblidat de la quantitat d’espanyols i espanyoles que van haver d’emigrar a molts països per deixar enrere la pobresa del seu ídol, el dictador Franco. Patriotes que ni saben que fins als anys 50 la majoria que fugia d’aquest país ho feia sense contracte, buscant qualsevol cosa per sobreviure. Els mateixos a qui deien a Alemanya o Suïssa que els espanyols «no s’integraven». Però el relat negacionista viu de negar estadístiques i realitats històriques, de les d’abans i de les d’ara.
Quan sorgeix el debat, sempre s’acaba en el mateix. Si algú els rebat, llancen la seva frase estrella: «Doncs emporta’t els immigrants a casa teva». I jo sempre penso el mateix: si cada persona decent ho fes, probablement l’immigrant acabaria sent el seu veí. El més útil seria que s’apliquessin la frase a ells mateixos. A veure si, per una vegada, són ells els qui s’emporten el seu odi a casa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- Troben ànecs morts a l'estany del parc del Migdia de Girona
- Troben restes arqueològiques al carrer Santa Clara de Girona
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines