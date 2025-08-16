Opinió
Per veure-ho en positiu
Davant l’esquizofrènica actuació de Paulo Gazzaniga; del desencís general amb el 0-3 al descans; i de la decepció profunda amb la primera derrota de la temporada, cal buscar alguns elements que permetin ser un punt optimistes per no veure-ho tot negre d’entrada.
El primer és la bona rebuda i bona actuació de Krapytsov des que va entrar al terreny de joc a les acaballes de la primera part. Va salvar un parell de gols que haguessin fet una ferida massa gran. També són un punt optimista les aportacions de les noves cares que hi ha a l’equip, com Vitor Reis, Hugo Rincón i, sobretot Lemar, que amb poca estona va fer pensar que si té continuïtat aquest equip pot tornar a tenir futbol. Per poc que estigui bé físicament, Míchel no se’l pot tornar a permetre a la banqueta.
I continuant amb la necessitat de trobar punts optimistes, per damunt de tot la sensació que la grada ja està rendida d’entrada a Joel Roca, que en aquesta estrena va correspondre amb un gran partit i amb el primer gol del Girona FC en l’actual campionat de Lliga.
Però alhora, aquest primer partit de Lliga també ha deixat dues coses clares. La primera que és bàsic, necessari i obligat portar un davanter que vegi porteria, perquè sense aquesta peça l’equip està destinat a lluitar a la zona baixa. Per ser més clars, si no arriba, el Girona FC serà candidat al descens.
El segon aspecte que ja ningú discuteix és que Miovski ha de marxar. La grada no el suporta i ell no suporta la pressió que se li posa. No està a l’altura ni de l’equip, ni del que li demana l’equip. I si no marxa serà un problema enquistat que només donarà maldecaps.
Però, vaja, ahir només era el primer partit de Lliga i encara queden dies per tancar el mercat de fitxatges i evitar més decepcions com la d'ahir.
