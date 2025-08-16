Opinió
Violència masclista i justícia
La periodista Eva Batlle publicava aquesta setmana un article advertint que més els jutges gironins deneguen més del 60% de les mesures cautelars de protecció en casos de denuncia per violència masclista que sol·liciten les presumptes víctimes. No és una dada nova, perquè la tendència dels jutjats gironins al llarg dels últims anys ha estat aquesta. Sobta, però, que en altres províncies les xifres s’inverteixin, o fins i tot que hi hagi alguns territoris on s’aproven més del 80% per cent de les ordres de protecció sol·licitada. La violència masclista és igual a tots els territoris, però els jutges no actuen igual a Girona que a Granada. Desconec si la saturació dels jutjats gironins, llargament denunciada per aquest diari, o els protocols d’investigació policial hi tenen alguna cosa a veure, però no hauria de ser cap excusa.
En els últims anys, la societat ha avançat molt a l’hora de visibilitzar la problemàtica que suposen els maltractaments en l’àmbit familiar. Però en el cas de les ordres de protecció, alguna cosa falla. Ja l’any 2016, aviat farà una dècada, la memòria anual de la Fiscalia alertava de les «diferències tan exagerades» que i havia entre territoris i entre diferents tribunals, animant a investigar-ho. L’any 2019, un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona també analitzava el fenomen i advertia de l’ «absència argumentativa» enorme en les denegacions que feien els jutges que, massa sovint, no aportaven elements justificatius de la decisió.
El comportament dels agressors no és diferent a Andalusia que a Catalunya, i les víctimes d’aquesta xacra no mereixen ser tractades diferent en funció del lloc on visquin.
