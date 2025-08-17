Opinió | EL BOULEVARD
El darrer Homenot
El paissatge urbà palafrugellenc ha canviat sense l’home que semblava tenir pressa: en Joan Cortey
Una tarda de finals de juliol de 2014 amb en Joan Cortey vàrem anar a la Fundació Josep Pla de Palafrugell. Era un costum visitar cada estiu l’exposició de la temporada, en aquest cas «Notes sobre París», com sempre una delícia pels que apreciem l’obra planiana. Després, també una litúrgia establerta, sopàvem, moment en el que es pactava el tema de l’article del que era protagonista i que es publicava el diumenge més proper a la Mare de Déu d’ Agost. Solíem menjar una estupenda truita de patates de l’Eva a la Candela. Uns anys abans, molt a prop, en trobar-me amb en Cortey dins de la Pastisseria Serra vaig dir-li que potser el feia protagonista d’un article si trobàvem el fil. No es va immutar contestant que no seria difícil perquè tenia temàtica suficient per fer-ne un cada any. I així va néixer aquest repte que es va mantenir fins l’agost passat.
Aquells que sovintegen tots els matins el centre de Palafrugell han vist que, a l’hora del café, el paisatge humà de la vila ja fa un any que és diferent. Ja no hi és aquella figura de pas ràpid, sovint amb un cabàs per anar al mercat, els dies assolellats amb un barret, que era en Joan Cortey saludant a totohm i engegant el dia amb un ristretto sempre sense sucre. Curiosament semblava tenir pressa però en realitat no en tenia cap concreta. Era el desig íntim de no perdre’s res del que li pogués oferir el dia. Com va dir el seu amic mossèn Rafel, rector de Palafrugell, en una magnífica homilia pronunciada a la missa vespertina dels diumenges que li fou dedicada el passat setembre a l’l’Església de Sant Martí-de la que era habitual- quan el trobaves pel carrer semblava que bàsicament estés pendent d’ajudar a qui li demanés. També uns dies després els amics ens vàrem trobar per xerrar d’ell i comprovar que tots sabíem uns dels altres, mercès a en Joan, malgrat que en alguns casos no ens coneguéssim.
El darrer article li va agradar molt perque tocava la seva dimensió andalusa. L’article escanejat, «Del carrer Estret al Rocío» , va donar aquell diumenge, literalment, la volta al món i em va reenviar els comentaris elogiosos dels seus amics cap a la seva personalitat. D’Argentina al Marroc, de Chicago a Sidney. L’endemà a la tarda va decidir emprendre una de les seves diàries excursions, en aquest cas de Palafrugell cap una cala begurenca. Probablement a Aiguablava o a Platja Fonda ja que fou atropellat en un pas de zebra d’Esclanyà. Malgrat el seu gran estat de forma, insuperable als 80 anys, les ferides foren de tanta consideració que moriria al setembre. Els amics, coneguts i saludats ja ho saben, però potser algú que llegeix aquest article avui per primer cop veu el nom d’en Joan Cortey. Es bo que sàpiga que difícilment hem trobat una persona de la seva vitalitat, curiositat, cosmopolitisme , cultura i humanitat. Un home al que només vaig veure un cop emprenyat de veritat a casa d’una amiga en veure horroritzat, entrant a la cuina, que afegia als spaguettis carbonara crema de llet!
Torno on hem començat . Aquella visita a la Fundació Josep Pla del juliol del 2014 i el sopar posterior. Necessitava alguna informació sobre Pla per un altre article i em calien connotacions palafrugellenques. Li vaig preguntar quina relació tenia en general la gent de Palafrugell amb l’escriptor «si això que em preguntes es per publicar et diré que la relació era prudent i a distància». Va fer-me una revelació insospitada «i tant que el coneixia, el meu pare era el seu barber». Però no m’en vaig sortir ni aquell dia ni als anys següents a que acceptes un joc literari entre la descripció d’algunes coses que ha fet Josep Pla i alternativament la d’en Joan Cortey. Em va acabar regalant, probablement perquè deixés d’incordiar sobre el tema, un dels 300 exemplars que es varen editar de la primera edifició del llibre «Peix Fregit» de 1954 sobre Palafrugell. Li vaig correspondre amb una centenària guia de Roma, que era la seva segona pàtria.
Un parell de dies abans del desgraciat accident vàrem sopar a can Facundo, al carrer Torres Jonama de Palafrugell. Va entrar un amic comú que va preguntar pel tema de l’article de l’estiu. Va afegir que amb tot el material ja publicat, si en Josep Pla fos viu li hauria dedicat un dels seus homenots, molt més merescut que alguns dels seixanta perfils que va escriure. Em va semblar un comentari brillant i exacte. Cal que els papers interessants d’en Joan puguin estar aviat a disposició de totohom i per suposat, millor que no sigui l’IA, escriure-li un homenot.
