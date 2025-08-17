Opinió
Per una Associació de Miradors de Reels Anònims
Reels a Instagram, tiktoks a TikTok, shorts a YouTube, vídeos curts a Twitter. En veus un i ja no et pots aturar de mirar-los tots. Especialment si ha estat un dia llarg de feina, ho fas com una forma de desconnexió. Tot i això, de desconnexió en realitat en tenen ben poca. Et connectes amb una altra cosa de la qual no et pots desconnectar i que t’entretenen però a canvi et demanen alienació total. I quan finalment els apartes és com si et traguessis una d’aquelles velles ventoses de goma de la cara. Un desembussador amb el qual estaves embussat.
Al principi, quan es tractava de música, veia reels dels meus grups favorits: Rolling Stones, Cypress Hill, Sleaford Mods. Per desconnectar, els combinava amb tot tipus de continguts. Hi havia dies que em posava a veure gats dormint o essent banyats (m’encanten els gats). Odio especialment els vídeos de dones que es treuen les calces i les deixen a qualsevol lloc. Els odio per vulgars i perquè deixar unes calces brutes en un Mercadona és, per molt bonica i curvilínia que sigui la seva propietària, una mostra de molt mal gust.
Aquestes publicacions breus tenen una capacitat d’adhesió que no experimentava des de fa anys. No em donava compte, però vaig començar a passar-hi molt de temps mirant-les. A vegades, si necessitava reparar alguna cosa a casa, mirava desenes de vídeos sobre el mateix tema. Les notícies, essent jo periodista, tenien una justificació, però moltes provenien de fonts poc fiables o carregades d’odi i racisme. Hi ha una Associació de Miradors de Reels Anònims? Així que vaig eliminar les xarxes del mòbil i de l’ordinador i vaig sentir un alleujament total. Sense saber per què, vaig començar a sentir-me més digne de mi mateix. Tampoc sé per què, però et sents (en part) un imbècil en deixar-te absorbir per aquests vídeos curts, encara que te’ls permetis i després et critiques els fills per no separar-se de la pantalla.
Un pensa que les coses dolentes només li passen a un mateix, i que només un és addicte, i aleshores veus el teu metge de capçalera passant reels a la consulta amb el mòbil. Veus als combois de Rodalies gent fent aquell gest amb el dit que fa que els vídeos passin un darrere l’altre: lliscar el índex de baix cap amunt. És el signe clar que els reels han colonitzat el món. Curt, directe, estúpid, buit. I arribes a casa i veus el teu fill i la teva dona lliscant els dits pels mòbils al sofà i et dones compte que alguna cosa està passant. Alguna mena d’invasió extraterrestre. La invasió dels algoritmes.
