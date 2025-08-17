Opinió
Oriol Amat
No podem renunciar al talent sènior
Vivim anys de grans transformacions. La revolució digital, l’avanç imparable de la intel·ligència artificial i l’envelliment generalitzat de la població estan canviant de manera accelerada la societat. Aquests canvis, lluny de ser una amenaça, poden ser una gran oportunitat si sabem identificar els actius que tenim i els posem en valor. I un d’aquests actius és el talent sènior. Aquest ha estat el tema central de la jornada organitzada per la Fundació Pimec dedicada al talent sènior. Un dels missatges que més es va repetir és que no podem permetre’ns el luxe de desaprofitar aquest capital humà.
Avui, d’acord amb l’Eurostat, el percentatge de població major de 65 anys a Europa supera el 21%, i es preveu que arribi al 30% el 2050. A més, moltes persones continuaran vivint més anys amb salut, energia i ganes de continuar aportant valor. Estem davant d’una nova realitat demogràfica que demana una actualització de les estratègies empresarials i socials. Ja no té sentit veure l’envelliment com una etapa de retirada, sinó com una etapa amb un potencial extraordinari per sumar experiència, criteri i lideratge. L’augment de l’esperança de vida genera, a més, un repte addicional per a la sostenibilitat del sistema de pensions i per al conjunt de l’estat del benestar, ja que implica un increment sostingut de la despesa sanitària i social. En aquest escenari, aprofitar el potencial del talent sènior pot ser també part de la solució, ja que contribuiria a allargar les trajectòries laborals de manera flexible i enriquidora.
La intel·ligència artificial està transformant profundament molts sectors. Automatitza processos, optimitza recursos i accelera decisions. Però, precisament per això, les competències humanes -com el pensament crític, l’empatia, la capacitat d’orientar i de liderar- esdevenen més valuoses que mai. I aquestes capacitats no s’improvisen: es cultiven amb els anys. El talent sènior hi té molt a dir. Quan una persona amb 30 o 40 anys d’experiència es jubila sense haver pogut transmetre el seu coneixement, estem perdent un recurs insubstituïble. Són dècades de vivències, decisions, contactes i aprenentatges que marxen sense deixar empremta. Malauradament, això passa massa sovint. Un requisit urgent és superar l’edatisme -sovint inconscient-, que fa que moltes persones sèniors se sentin descartades just en el moment en què encara tenen molt a aportar. Segons l’Eurostat, només un 22% de les persones de més de 55 anys participen en formació contínua. I moltes organitzacions no tenen cap pla per retenir, activar o reconèixer el seu talent sènior. Aquesta realitat dificulta la transferència de coneixement entre generacions.
Però hi ha bones notícies. Algunes empreses ja han començat a actuar. Estan incorporant iniciatives com els plans de segona carrera, la jubilació flexible i la formació digital adaptada a les necessitats dels professionals més veterans. També s’estan promovent programes de mentoria, on les persones amb més experiència guien i transmeten coneixement a les més joves, i de reversementoring, en el qual són els joves els que ajuden els sèniors a incorporar habilitats digitals o noves maneres de treballar. Aquest intercanvi mutu enriqueix ambdues parts i enforteix la cultura col·laborativa de les organitzacions. També hi ha empreses que estan promovent equips intergeneracionals per innovar, resoldre problemes complexos i millorar la cohesió interna. Quan es crea un entorn de respecte i col·laboració entre generacions, els resultats milloren. Ho demostren estudis recents, com el de Torí (2023), que conclou que les organitzacions amb diversitat generacional ben gestionada obtenen millors resultats en rendiment, innovació i clima laboral.
Hem de fer un canvi de mirada: el talent sènior no és un vestigi del passat, sinó un actiu clau per al futur. No ens podem permetre el luxe de malbaratar-lo. En un món on la tecnologia avança a gran velocitat, el veritable avantatge competitiu el tenen les organitzacions que combinen joventut i experiència, impuls i criteri. Activar aquest talent no és només una qüestió de justícia, sinó una decisió intel·ligent per afrontar amb garanties els grans reptes del nostre temps. El futur no el construiran només els algoritmes, sinó les persones capaces de donar-los sentit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
- Rescaten de matinada 12 excursionistes perduts a l'Alta Garrotxa, tres d'ells menors
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- Bloquegen l'accés a les barques a Cala del Vedell de Mont-ras com a protesta
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: «Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals»
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines