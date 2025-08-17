Opinió
Postal d’agost: «No és una guerra, és un genocidi»
La informació m’ha arribat per les xarxes. Convoca un Moviment blanenc de Solidaritat amb Palestina. Al Passeig de Mar, a les set de la tarda del divendres 8 d’agost, ens apleguem prop de 200 persones. Netanyahu i el seu govern acaben de fer públic que seguiran amb el pla que passa per ocupar totalment Gaza. El president d’Alemanya decideix, finalment. alinear-se amb els altres països europeus que denuncien les atrocitats que l’exercit hebreu perpetra a la Franja. Tallarà el subministrament d’armes a Israel, declara. Molts altres líders han anunciat sancions.
Una part de les persones que ha aplegat la crida porten samarretes blanques tacades de vermell i a les mans llençols simulant nadons amortallats. Es llegeix un poema tan bell, tan trist i colpidor com les imatges que veiem de Gaza. Es fa una «performance» subratllada pel so d’alarmes sirenes i l’esclat de bombes. La gent de les samarretes ensangonades s’estira al terra. Després, un nou parlament ens convida a fer visible el drama de «La Franja» en tots els àmbits i nivells que puguem .Tot seguit , algú inicia els crits i eslògans que la gent repeteix i aplaudeix. Finalment, s’organitza una manifestació que, davant la mirada perplexa dels turistes que sopen a les terrasses, discorre pel passeig i arriba fins la façana de l’ajuntament. Allà es configura un gran cercle i es repeteixen els crits, els eslògans i les consignes : «Israel assassina», «No és una guerra és un genocidi», «Salvem Gaza», «Nacions, compliu amb les sancions»... Ara però, no són persones adultes les qui porten la veu cantant. És un nen que no sembla tenir més d’onze anys que amb les seves mares, enarborant banderes palestines han encapçalat la manifestació. Per la indumentària es podria deduir que són palestins.
Uns quants dels assistents que hem seguit i recolzat la concentració des de l’inici ens mirem perplexes. Cal instrumentalitzar els nens en aquest tipus d’accions? Algú em comenta que la implicació dels nens és orgànica , espontània. Jo li expresso els meus dubtes, donat que he vist com un dels organitzadors de l’acte instava sense èxit a un parell de nenes a agafar i fer onejar una bandera entre la multitud. Finalment, tot i un moment de dubte, l’acaba fent onejar el nen de les consignes. Veig alguns assistents que fan que no amb el cap. Jo amb la meva enganxina al braç, que suma una gota de sang al nom de Gaza, començo a desfilar. Trist, amoïnat, donant voltes a aquest final on els infants, potser hagin estat utilitzats pels adults. Sí, és clar, és molt, moltíssim! pitjor matar-los amb bombes o de fam que instrumentalitzar-los. La distància entre una cosa i l’altra és abismal . Però no, penso que el paper dels adults sigui esperonar els infants a liderar la confrontació i la ira.
Me’n vaig cap a casa, cap cot i amb sentiments contradictoris. D’una banda content per haver participat com ciutadà en el rebuig del genocidi que s´està perpetrant a Gaza. D’una altra, neguitejat per l’escepticisme que em fa pensar si actes com aquest serveixen per a res més que per tranquil·litzar les consciències dels qui hi participem. I encara d’una altra banda, trist pel colofó que ha convertit en protagonistes uns infants a qui potser, uns i altres, esperonem a perdre la innocència massa aviat.
