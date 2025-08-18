Opinió
Genocidi
Quan els jerarques nazis van ser jutjats a Nuremberg, la paraula genocidi no existia encara com a terme legal. L’havia encunyat dos anys abans un jueu polonès anomenat Rafal Lemkin pensant en una manera de denominar el que havia passat a Armènia entre el 1915 i el 1923 quan dos milions de persones van ser perseguides i exterminades per l’imperi otomà. Lemkin havia pres la veu grega γένος (raça o poble), i el sufix llatí caedo (acte de matar) per denominar l’intent d’eliminar de manera sistemàtica un grup humà per motius de raça, ètnia, religió, política o nacionalitat.
Mentre Lemkin pensava en els armenis, els nazis van posar en pràctica la solució final contra els jueus i el 1948 l’ONU va reconèixer el delicte de genocidi que va entrar en vigor el gener de 1951. Els nazis que havien passat per Nuremberg havien estat condemnats per crims de guerra i contra la humanitat, però a les nostres ments el genocidi va passar a ser també un sinònim d’Holocaust, una paraula associada a éssers humans esquelètics, a cambres de gas i a piles de cadàvers nus.
Gairebé 80 anys després, la paraula torna a estar d’actualitat. No ha calgut que esmenti Gaza fins ara i sabem de què va aquest article perquè el 2025 la paraula genocidi refereix indefectiblement a les imatges que rebem diàriament de persones que fugen desesperades, d’infants massacrats i mutilats per bombes i metralla que ara estan morint també de fam. Perquè el govern israelià de Benjamin Netanyahu ha decidit deixar morir el poble palestí que ha sobreviscut als bombardejos impedint-los l’accés als aliments. A diferència del genocidi armeni o de l’Holocaust, seguim el seu avenç en directe cada dia.
Tot i la violència extrema, ha costat molts mesos i moltes morts que alguns governs s’atrevissin a utilitzar la paraula i molts continuen sense fer-ho. No és una novetat perquè és el que ha passat amb la majoria dels genocidis que han tingut lloc des del 1951. Va passar amb els tutsis a Rwanda, amb l’extermini de Cambodja i amb els musulmans de Srebrenica. L’existència de la paraula no ha evitat ni les morts ni ha estat útil perquè la comunitat internacional intervingués abans que fos massa tard. Té sentit l’existència d’una paraula si no ajuda a descriure una realitat compartida? Si no la pot canviar? Si ni tan sols permet que hi hagi un consens respecte al passat?
Al Xile de fins del segle XIX, el poble selknam que habitava Terra del Foc va ser exterminat per companyies ramaderes, principalment del Regne Unit, i per cercadors d’or. Tot i les abundants proves, Xile no ho va reconèixer com un genocidi fins fa poc i continuen sense fer-ho països com Alemanya i el Regne Unit, que hi van estar implicats. A Srebrenica van ser assassinats el 1995 al voltant de 8.000 bosnians musulmans, la majoria homes i nens, que es trobaven suposadament sota la protecció dels cascos blaus de l’ONU. Tres dècades després, el negacionisme s’ha imposat entre les autoritats de l’estat serbi bosnià que multipliquen els gestos d’enaltiment dels assassins serbis. Allà, on es van produir els fets, no es parla de genocidi, fins i tot s’encoratja un nou extermini a les cançons que alegren les festes populars.
Quantes morts es necessiten per aturar el genocidi a Gaza? Cal provar primer que el perpetrador té la intenció deliberada de cometre un extermini, com diuen alguns juristes? Cal esperar que Netanyahu sigui jutjat? I si això no passa mai? Què passa mentrestant? Continuem presenciant com el poble palestí es dessagna per les bombes i la gana? Què direm en uns quants anys quan aquestes imatges siguin part de la història? Com ens justificarem? Els governants que han optat per la indiferència ho lamentaran? Demanaran perdó? Existirà ni tan sols un consens respecte al fet que el que estem vivint és un genocidi?
