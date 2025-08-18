Opinió
Daniel Capó
La il·lusió del refugi
Durant els convulsos anys del primer mandat de Donald Trump, es va estendre entre certs cercles intel·lectuals la idea de considerar l’art de la fugida com una mena de consol a mitges. Era un desig de tornar a temps poc interessants; de dur una vida diferent, protegida de la intempèrie de la política, en llocs aparentment avorrits i ordenats: el Canadà o els països escandinaus, Lisboa o Florència, els Alps o Nova Zelanda... Es tractava d’un pensament evasiu com qualsevol altre. Si la història s’ensorra, no és possible atrinxerar-se en un racó tranquil del món sense que els efectes de la caiguda acabin arrossegant-nos. No, almenys, en aquesta era de globalització comercial i tecnològica.
En una de les seves últimes columnes per a The New York Times, Ross Douthat insisteix a recordar-nos que qualsevol forma d’escapisme es basa en una fantasia. És cert que les institucions liberals que es van forjar a la segona meitat del segle XX no gaudeixen de bona salut, però també ho és que el populisme en el poder es mostra incapaç de girar l’esquena als mercats internacionals. Malgrat el soroll incessant i els aranzels a l’alça, Washington continua actuant com l’eix invisible de l’economia i, en certa manera, del seu ordre moral. I això significa que no hi ha torres d’ivori on puguem refugiar-nos de l’hostilitat permanent causada per les guerres culturals, la propaganda, la demagògia i els discursos que tendeixen a l’enfrontament civil. Els conflictes del nostre temps -entre la llibertat i les identitats excloents, entre la veritat i el ressentiment- es lliuren a tots els països desenvolupats, amb el mateix llenguatge i ferides similars.
En realitat, no ens hauria de sorprendre, perquè mai no hi ha hagut veritables refugis. La cultura de l’exili, tan potent al segle XX, ens ha regalat alguns testimonis diàfans. Nadezhda Mandelstam i Czesław Miłosz, Dietrich Bonhoeffer o Alexander Wat van escriure des dels marges, si es vol, però les seves paraules il·luminen el centre del debat públic. L’home que fuig del present acabarà, tard o d’hora, convertit en l’espectador forçat d’una batalla que també el concerneix. No es pot preservar allò que un estima sense un mínim de coratge moral.
I allò que estimem no es redueix a unes dècimes del PIB o als dictats de la lògica partidista. La història també es fonamenta en allò invisible. Cap pau no és suficient si no descansa sobre una veritat hospitalària.
L’humanisme del nostre temps hauria de recuperar la seva arrel etimològica: l’humus, és a dir, la terra fèrtil, el límit compartit, la fragilitat de la carn. La humanitat floreix quan arrela en la cultura de la cura i la responsabilitat. Cuidar com una forma de fidelitat al que hem rebut, cuidar també com una forma de lliurament. El futur de la llibertat es juga cada dia en la nostra vida particular.
Humanitzar des de dins. Tornar a convertir el món en una llar habitable: aquesta és una tasca noble. Estendre ponts, escoltar, tenir cura i cuidar-nos. Potser també es tracta d’una fantasia. La història s’escriu amb les decepcions, però el nostre futur es juga en un terreny comú. I val la pena arriscar-se.
