Opinió
Lleó XIV, l’extrem centre
Fa tres dies es van complir els cent dies del papat de Lleó XIV. La fumata blanca del 8-V-2025, indicant l’elecció del cardenal Robert Prevost com a nou papa al quart escrutini, va resultar una sorpresa. El tortosí Jordi Bertomeu, Oficial de Disciplina de la Congregació de la Doctrina de la fe, amic seu, i sor Lucía Caram, havien dit abans de l’elecció que era l’home més adient. L’ultraconservador Steve Bannon afirmà que, per als interessos conservadors, era el tapat pitjor de tots. S’ha escrit que el dijous dia 1 «ja estava tot el peix venut». Parolin, Secretari d’Estat i primer dels papables, no havia aconseguit la quota necessària d’electors de les Congregacions; el dissabte 3, tampoc. A l’escrutini del dia 7, mentre els italians es dividien entre Parolin i un home més pastoral que diplomàtic, emergí el nom de Prevost. El matí del 8, Prevost pujava: electors llatinoamericans, part dels nord-americans, i espanyols, li oferien confiança. En el dinar a santa Marta del dia 8 s’hauria aconseguit que els cardenals religiosos també s’hi apuntessin.
Prevost, nascut a Chicago (Illinois), estudià matemàtiques i entrà al seminari de la Primera Orde de Sant Agustí de Sant Luis (Missouri). (Els agustins són uns 2.800 religiosos, dels quals uns 2000 són sacerdots, amb presència a 50 països.) Vots religiosos el 1981; sacerdot el 1982; doctorat en Dret Canònic a l’Àngèlicum de Roma. El 1985 és enviat de missioner a Chulucanas. Càrrecs eclesiàstics a l’arxidiòcesi de Trujillo, on serà director del seminari agustí. Alterna estades al Perú i als EUA: el 1987-88 serà formador de missioners a Chicago i Provincial de l’orde a Chicago del 1999 al 2001, quan s’instal·la a Roma, on ha estat elegit prior superior de l’orde fins al 2013. Durant aquest període es coneixeran ell i Bergoglio, aleshores arquebisbe de Buenos Aires; en ser elegit papa, el 13-III-2013, Francesc celebra la seva primera missa en públic a la parròquia de santa Anna del Vaticà, confiada als agustins, on es tornaran a trobar. L’any següent, el 2014, li encarregarà tornar al Perú com a administrador de la diòcesi de Chiclayo, amb la missió de pacificar-la: hi havia tensions entre els seguidors de la teologia de l’alliberament i els contraris, entre els quals els membres de Sodalicio de Vida Cristiana (organització dissolta més tard per Francesc). El 2015 en serà bisbe i vicepresident de la Conferència Episcopal Peruana. Es conten d’ell heroïcitats quan la pandèmia de Covid i en unes inundacions, quan, des d’un camió, repartí menjar a barris pobres mig inundats. El gener del 2023 torna a Roma: Francesc l’anomena Prefecte del Dicasteri dels bisbes i ben aviat President de la Comissió Pontifícia per a Llatinoamèrica.
Si el càrrec de prior general de l’ordre l’havia fet conèixer món, ara ho farà més que mai (d’Espanya coneix Àvila, Màlaga, Bilbao, Valladolid, León, Badalona...). La feina l’obliga a posar context a tots els aspirants a l’episcopat. Un home, sens dubte, preparat per esdevenir papa.
Què en podem dir? Crec que un home moderat d’«extrem centre», expressió sorgida gràcies a Tariq Ali, un intel·lectual i escriptor britànic, que va usar-lo per criticar el consens neoliberal que va dominar la política occidental després de la Guerra Freda, especialment amb figures com Tony Blair, Bill Clinton o Emmanuel Macron. El terme «extrem centre» s’utilitza de manera crítica per descriure una posició política que defensa l’ordre sense qüestionar desigualtats estructurals i es presenta com a moderada, equidistant o centrista, però que en realitat pot actuar de manera autoritària, especialment quan es tracta de defensar l’statu quo, atacar els extrems (tant de dreta com d’esquerra) i oposar-se a moviments transformadors.
L’extrem centre es presenta sempre com a «raonable», «objectiu» i «realista» i es fa passar com «ni de dretes ni d’esquerres», però no gosa enfrontar-se a polítiques econòmiques favorables a les grans corporacions i rebutja reformes estructurals profundes. Lleó XIV ho sembla confirmar: vol restablir ponts amb els poderosos bisbes conservadors nord-americans i amb les seves connexions financeres i, quant a les reformes pastorals profundes, no pensa tocar el tema del celibat ni el dels LGTBX ni incardinar la dona a la sagramentalitat ministerial. Sembla un home prudent (que no vol dir tímid) i reflexiu. Cert que ha tornat al Palau Apostòlic i a estiuejar a Castelgandolfo, però es desconeix com donarà transparència als treballs de les deu comissions del Sínode que havien de lliurar al final d’aquest any jubilar ni si realment pensa fer l’Assemblea Eclesial (ni Sínode ni Concili), que anuncià des de la clínica el papa Francesc, poc abans de morir, el 15 de març d’enguany.
Quan es va posar el nom de Lleó, tothom va referir-lo a Lleó XIII, el papa iniciador de la doctrina social de l’Església, sense tenir-li en compte l’Humanum genus (1884), contra certs corrents racionalistes dits seculars, la negació de la possibilitat de cremació de cadàvers (1886), la prohibició del divorci civil (1886) i de la fecundació artificial (1887), la condemna de Rosmini (Post Obitum, 1887), la negació de la llibertat de pensament i de culte a Libertas praestantissimum (1888), l’intent de negar enterrament cristià a l’arxiduc Rodolf d’Àustria (1889). Amb la Rerum Novarum (1891), sorgida d’un esborrany del sociòleg jesuïta Matteo Liberatore, es va redimir? La postulació dels moviments sindicals obrers i dels drets laborals com un salari just i una vida digna, no era nova. L’Església semblava orba davant de l’explotació obrera del primer terç del segle XIX. L’encíclica arribava amb més de 40 anys de retard respecte al Manifest comunista (1848) i quan els treballadors s’havien organitzat en l’AIT (1864). Vull pensar que Lleó XIV no arribarà tard a les actuals urgències de l’Església com va fer el predecessor del qual ha triat el nom.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros
- Demanen a l’Ajuntament de Girona que mostri on realment van les deixalles
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Girona ha perdut 1.000 comerços en l’última dècada
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps