Opinió
Margalef i Rodríguez de la Fuente
La Conferència d’Estocolm (juny de 1972), va ser el primer gran congrés internacional convocat per Nacions Unides per a tractar el medi ambient. En plena guerra freda, els temes que més preocupaven eren els residus que pogués general l’energia nuclear i la seva gestió (s’abocaven lliurement al mar, en bidons), també per les conseqüències de l’ús creixent de pesticides i, finalment, per la pèrdua de biodiversitat que s’estava produint. Ni una paraula sobre el canvi climàtic malgrat que Wallace Smith Broecker havia publicat en la revista Science un article anomenat «Canvi climàtic: Estem a la vora d’un escalfament global?»
Aquell any jo començava el meu doctorat i recordo encara la sorprenent imatge de ministres i representants de 113 països anant en bicicleta pels carrers d’Estocolm, fins i tot un ministre tan franquista i tant de l’Opus Dei com López Rodó. El fet és que per primer cop va entrar a l’agenda política la preocupació pel medi ambient que fins llavors era una qüestió més aviat marginal de grups ecologistes. Després les coses han evolucionat molt i «medi ambient» s’ha transformat en sostenibilitat, transició ecològica, emergència climàtica, etc. Sigui com sigui, ha calat la consciència que l’home ha de cuidar la Terra i la transformació en negatiu ha de tenir aturador.
Pocs anys abans (1967), Ramon Margalef va ser el primer catedràtic d’ecologia d’Espanya a la Universitat de Barcelona. Molts científics anteriors havien treballat com ecòlegs (Odón de Buen, Font i Quer, etc.) però la Guerra Civil també va trencar el desenvolupament d’una ciència que havia estat fonamentalment en mans de republicans; amb la fundació del CSIC l’any 1939, el franquisme va crear la seva pròpia organització científica, apartant a molts valors que o bé van haver d’emigrar o van quedar amb un racó sense poder desenvolupar les seves potencialitats.
El primer departament d’ecologia va suposar el reconeixement d’una ciència pròpia, que es nodreix de moltes altres especialitats (zoologia, botànica, edafologia, climatologia, etc.) però amb un enfocament nou i integrador d’estudiar les relacions entre tots els elements vius amb el medi i les seves condicions. Tot i està entortolligat i quan una peça es mou del seu estat d’equilibri propi, molts altres nínxols de l’ecosistema queden afectats.
Margalef va ser un gran científic, va treballar en multitud de camps (ecologia, oceanografia, limnologia), va ser innovador (amb les campanyes oceanogràfiques organitzades als anys setanta, amb un nou vaixell d’exploració, i situant dins un ordinador i equips de mesura en continu del medi marí), analitzant fenòmens tan extraordinaris com les zones d’aflorament d’aigües profundes. Va ser el primer científic a relacionar l’ecologia amb la teoria de la informació i va rebre un reconeixement internacional per aquesta tasca. Sovint em pregunto fins on hagués arribat la genialitat del professor Margalef amb els estris actuals de treball. Ordinadors potents, intel·ligència artificial, etc. En tot cas, va obrir els ulls a noves maneres de considerar el funcionament dels ecosistemes i, sobretot, va crear escola amb un gran nombre de doctorats que vàrem treballar amb ell.
Per tant, i no només a Espanya, parlar d’en Margalef és parlar de ciència.
Curiosament per aquells anys, l’únic canal de televisió existent va començar a emetre «L’home i la Terra», una sèrie televisiva sobre naturalesa, produïda per Televisió Espanyola i dirigida pel naturalista Félix Rodríguez de la Fuente (que en realitat era un odontòleg). Va ser emesa des del 4 de març de 1974 fins al 20 de juny de 1981. Els seus reportatges, alguns molt espectaculars, van enganxar al públic en general que va començar a apreciar una vida salvatge de la qual cada cop estàvem més allunyats. Penso que la feina d’en Rodríguez de la Fuente va sembrar moltes llavors de persones respectuoses amb l’entorn, fins i tot amb animals en principi tan temuts com el llop. Estic segur que la recuperació d’algunes espècies i ecosistemes a Espanya es deu a l’efecte d’aquesta sèrie de televisió que va crear una consciència ecologista que es va traduir en lluites ciutadanes (els aiguamolls de l’Empordà o el tancament de les nuclears).
Potser una mica agosaradament he parlat a la vegada d’en Margalef (ecologia, ciència) i d’en Rodríguez de la Fuente (ecologisme, moviment social) però per a mi són dos personatges capdavanters, en camps molt diferents, per explicar quin ha estat el desenvolupament d’una ciència i el creixement d’una consciència social al nostre país. Ni la ciència es pot quedar tancada a un laboratori, aliena a les necessitats socials, ni els moviments ecologistes poden no comptar en el coneixement, que ha de ser el fonament de qualsevol postura.
Davant dels reptes de la transició energètica, ciència i ecologisme han d’anar de bracet.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros
- Demanen a l’Ajuntament de Girona que mostri on realment van les deixalles
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Girona ha perdut 1.000 comerços en l’última dècada
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps