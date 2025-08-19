Opinió
Apagades, incendis i tal
No saben què fer quan hi ha inundacions, no saben què fer quan hi ha incendis, no saben què fer quan hi ha una apagada en tot el país, no saben què fer quan hi ha una pandèmia. Bé, amb la pandèmia sí que van saber què fer: tancar els ciutadans a casa il·legalment i dir-nos que sortíssim a aplaudir als sanitaris al balcó. Ja m'estic penedint d'haver-ho recordat, encara ens faran sortir a aplaudir als bombers, com a eficaç mesura antiincendis.
Un pot pensar que de res serveixen tantes administracions que sofrim -i paguem-, si quan hi ha una catàstrofe totes es demostren inútils. Fins que després un s'adona que la funció que tenen no és solucionar problemes, ni tan sols, contra el que pogués pensar-se, agreujar-los -això succeeix, certament, però és un efecte secundari- sinó tirar-se la culpa d'unes administracions a les altres, assenyalar a un altre costat. El dolent d'un estat centralista no és que no sigui operatiu- hi ha exemples que ho desmenteixen-, el dolent és que llavors sempre té la culpa el govern, no hi ha manera de dissimular. En canvi, si un té a mà govern, governs autonòmics, diputacions, ajuntaments, consells comarcals i fins i tot un rei, les responsabilitats sempre són d'altres, i entre acusacions, insults, declaracions ministerials a les xarxes i les competències són teves i no meves, passa el temps i al cap d'un parell de setmanes a ningú no li importa de qui va ser la culpa de tanta incompetència. Excepte als afectats, és clar, però aquests no compten.
Si falla tot l'anterior -els ciutadans són babaus, però fins i tot els babaus s'afarten- queda un as infal·lible en la màniga: la culpa és del canvi climàtic, tal com ens recorden en cada ocasió. Es veu que l'augment de la temperatura mitjana del planeta en uns 1,2 graus en deu anys, provoca que els nostres governants siguin uns inútils totals, incapaços d'afrontar cap contratemps. Serà que se'ls fregeixen les meninges.
Subscriu-te per seguir llegint
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Cremen diversos camions en un descampat a Medinyà
- Activen en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros