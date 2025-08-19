Opinió
Míchel ens vol vendre una moto gripada
No, Míchel. La penosa imatge oferta contra el Rayo ni va ser un accident (a més, els accidents no són mai fruit de l’atzar, sinó que tenen responsables), ni va ser culpa de la gespa (almenys, Xavi Hernández es va queixar a camp contrari, no a casa), ni de no sé quina atmosfera negativa (12.403 espectadors van pagar il·lusionats el seu carnet o la seva entrada desafiant els més de 30º de temperatura). Els aficionats del Girona tenim molt de respecte per les alegries que ens ha donat Míchel, però, si us plau, no ens continuï venent una moto gripada.
Ha estat tot l’estiu venent-nos que això va com una seda, que té «una base espectacular», que «l’equip que tinc ara mateix és competitiu» i que «estem preparats per fer una bona temporada», quan la realitat és que ha començat amb un equip pitjor que el que va aconseguir 13 punts de 57 a la segona volta i que es va salvar de miracle del descens. El partit del Rayo va ser una continuïtat del que va tancar la passada Lliga, contra l’Atlètic de Madrid, com si la pretemporada no hagués servit per a res. Aquell dia, Krapivtsov va regalar el segon gol i dues greus badades d’Oriol Romeu (de debò el Girona s’ha plantejat el fitxatge d’aquest jugador que està acabat pel futbol d’elit?), van propiciar el tercer i quart gol dels matalassers. També va ser un «accident», com les tradicionals frivolitats de Gazzaniga (en lloc d’incorporar un porter titular que competeixi amb ell, fitxen un suplent per fer de suplent) o l’enèsim error letal de Krejci?
Quan, tres mesos després de tancar una segona volta horrible, et presentes amb Solís i Miovski de titulars, amb un David López a punt de complir 36 anys, amb Blind de lateral esquerre, sense cap fitxatge a l’equip titular, sense cap organitzador de joc, amb un jugador que va acabar la passada temporada de suplent al Mirandés, Joel Roca, com el millor de l’equip, i sense cap dels dos jugadors que més et van aportar en el tram final de la passada Lliga (Stuani i Arthur Melo), què pots esperar? Doncs, el que va passar: un sinistre total i un panorama ombrívol, si no arriben reforços de debò. Sí, Gazzaniga es va carregar el partit, però en els 44 minuts que van jugar onze contra onze, el Girona no va tenir cap ocasió de gol, més enllà d’un xut llunyà de Yangel (ja només faltaria que es traspassin el veneçolà). Aquest Girona, com el de l’any passat, ni competeix, ni sap defensar, ni genera ocasions de gol, i està mancat de la principal arma del futbol modern: la velocitat. És un equip lent i previsible. Com vols sortir amb la pilota controlada si no tens un organitzador de joc (incomprensiblement, sembla que no figura entre les prioritats dels fitxatges) i com vols fer un futbol de possessió si no tens els jugadors adequats? Pretens fer-ho amb David López, Solís, Asprilla, Miovski, etcètera?
Veient la política de fitxatges, fa la impressió que no hi ha res planificat, que es tracta de mirar què hi ha i, si sona la flauta, o Míchel treu la seva vareta màgica, oli en un llum. Queden menys de dues setmanes perquè el tàndem Pere Guardiola/Quique Càrcel facin el que no han fet en tot l’estiu i portin els jugadors adequats per canviar el joc de l’equip com un mitjó. Ara bé, si és cert que només vindran tres incorporacions noves, que no fitxaran cap organitzador i que un dels fitxatges podria ser un jugador mediocre com Adrià Pedrosa, pagant 3,5 milions d’euros, estarem més a prop de ser el Valladolid de l’any passat o l’Almeria/Granada de fa dos anys que d’un equip capaç de lluitar per la permanència. Confiem que el desastre contra el Rayo hagi obert els ulls a Ferran Soriano, Pere Guardiola, Marcelo Claure, Quique Cárcel i Míchel Sánchez, responsables d’aquest Girona que té desconcertats als socis i aficionats, i facin l’esforç de confeccionar una plantilla competitiva.
