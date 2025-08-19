Opinió
Ni pels focs hi ha treva
És lamentable la situació política que es viu a l’estat espanyol. Diverses comunitats autònomes pateixen situacions extremes pels focs que s’escampen arreu del territori. Galícia, Castella i Lleó, Extremadura són les regions més castigades sense oblidar que Madrid i Andalusia també han patit episodis complicats.
De primer, cal denunciar que la majoria dels presidents autonòmics –entre ells Bonilla, Díaz-Ayuso o Mañueco– eren de vacances i molt allunyats de les seves responsabilitats. Mentre que, el president del govern espanyol era a Lanzarote i el cap de l’oposició a la seva Galícia natal.
Des de fa moltes setmanes s’anava anunciant per les autoritats competents que aquest estiu seria molt complicat, sobretot els dies de temperatures intenses del mes d’agost. Malgrat tot, els responsables polítics estiuejaven lluny de les zones que estan suportant les conseqüències del canvi climàtic.
I així hem viscut una corrua d’acusacions que no diuen res en favor de la nostra classe política. Ni amb una situació d’autèntica emergència són capaços d’afrontar la crisi amb unitat d’acció. Pedro Sánchez –una vegada més– va desaparèixer del mapa, tancat en una finca de l’estat a les Canàries i al cap de nou dies aparegué en una videoconferència. El proppassat diumenge viatjà fins a Ourense i Lleó.
D’altra banda Núñez-Feijóo es limità a visitar un lloc de comandament al costat del president de Castella i Lleó, que es veié obligat a abandonar les platges de Cadis. La seva roda de premsa només serví per a dedicar retrets al govern quan ell és un dels màxims responsables que en aquest país no hi hagi pressupostos i no es puguin fer inversions més necessàries que mai com es pot comprovar aquests dies. Certament, a Palacios de Sil el cap de l’oposició fou escridassat per uns ciutadans del tot indignats per la seva frivolitat. Tirar-se els plats pel cap és del tot inútil. Però es va oblidar de dir que l’extinció d’incendis és competència de les comunitats autònomes i que són governades pel PP. Els mateixos bombers han denunciat la manca dels mitjans necessaris i la precarietat dels seus contractes.
Tot plegat és decebedor. Tenim una classe política que quan es tracta d’arremangar-se i fer territori no hi són. Deixen la gent a la intempèrie i els Oscar Puente de torn es limiten a engegar el ventilador sense cap mena d’escrúpol. Els espanyols tenen tot el dret a demanar solucions i no a veure espectacles de vol gallinaci que no porten enlloc.
Fins i tot Vox hi ha posat cullerada, atès que Ortega Smith ha negat l’agenda 2030 i ha situat el canvi climàtic com a responsable del foc. En qüestió d’hores aparegué Díaz-Ayuso per tal de donar-li suport. La crisi sorprengué la presidenta de la Comunitat de Madrid de vacances a Miami i malgrat les dimensions del foc a Tres Cantos no les va interrompre. En arribar es dedicà a desviar l’atenció fent acusacions a tort i a dret al govern espanyol.
S’han posat de moda les xarxes socials i veiem contínuament el president del govern –fins i tot en el traspàs de l’expresident del govern aragonès, Javier Lambán– manifestar-s’hi. I en aquest sentit Feijóo fa exactament el mateix. No cal esgrimir tanta demagògia. Exigí via Twitter al govern que demanés ajuda a Europa quan la gestió ja era aprovada. Fins i tot el diumenge a la tarda, l’ambaixador Juraj Turaga em comentà en una conversa privada des de Bratislava que Eslovàquia enviava mitjans aeris a Galícia. Tan difícil és comunicar-se telefònicament i analitzar seriosament el tema que ens ocupa? El mateix Rueda va demanar ajut a La Moncloa per carta quan ja portaven els boscos d’Ourense set dies cremant. Ho he escrit bé, per carta la qual cosa no té ni cap ni peus. El president gallec està sotmès a les directrius del PP i desvia l’atenció sense assumir les seves responsabilitats i abans de l’estiu no va prendre les mesures necessàries per a intentar evitar aquests focs violents. No ha existit gestió, així de clar.
Malauradament penso que pico ferro fred. Però mentre no es giri full d’aquest tipus d’actituds, la divisió entre la classe política i la ciutadania cada vegada serà més gran. I Vox continuarà collint els fruits d’aquest desencís sense moure’s del sofà
